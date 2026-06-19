Tre nazioni, un'avventura epica: a Courmayeur torna la Randonnée du Mont Blanc

Il 25 luglio 2026 Courmayeur ospiterà la partenza e l'arrivo della seconda edizione della Randonnée du Mont Blanc, l'evento ciclistico organizzato da EPICDAYS.CC che propone il giro del Monte Bianco in senso orario attraverso Italia, Francia e Svizzera. I partecipanti potranno scegliere tra un percorso di 330 km e 9.000 metri di dislivello e una versione Express di 100 km e 3.000 metri, entrambi disponibili nelle varianti strada e fuoristrada, sia gravel che mountain bike. Senza classifiche né cronometro, la manifestazione punta a offrire un'esperienza di viaggio per riscoprire il senso della condivisione tra i partecipanti.

Courmayeur si prepara ad accogliere la seconda edizione della Randonnée du Mont Blanc , l'evento ciclistico unsupported organizzato da EPICDAYS.CC che il prossimo 25 luglio 2026 porterà i partecipanti a completare un viaggio epico: il giro del Monte Bianco in bicicletta, attraversando alcune delle strade e dei paesaggi più iconici delle Alpi.

Dopo il debutto dello scorso anno, la manifestazione torna confermando la sua formula: una sfida da affrontare in autonomia, senza classifiche né cronometro, in cui ognuno è libero di scegliere il proprio ritmo e il proprio modo di vivere l'esperienza.

È un viaggio che cambia volto a ogni ora del giorno: l'aria fresca delle prime ore del mattino, il sole che accende le creste alpine, le lunghe discese immerse nel silenzio e le cascate che compaiono all'improvviso lungo la strada trasformano la sfida sportiva in un'esperienza di scoperta continua. Un percorso di immersione e scoperta del territorio da vivere in autonomia, ma sempre all'interno di una comunità unita dalla stessa passione per la bicicletta e l'avventura.

La Randonnée du Mont Blanc propone due percorsi. Il tracciato principale misura 330 km e accumula circa 9.000 m di dislivello, attraversando Italia, Svizzera e Francia lungo alcune delle grandi e leggendarie strade del ciclismo alpino. Il percorso più breve, la Randonnée du Mont Blanc Express, si sviluppa invece su 100 km e 3.000 m di dislivello, attraverso Italia e Francia.

Entrambi i percorsi prevedono una variante dedicata alle biciclette da strada e una pensata per il mondo off-road, e permettono quindi a chiunque e con ogni tipo di bici gravel o mountain bike di vivere questa esperienza. Il percorso lungo accompagna i partecipanti lungo alcune delle grandi strade delle Alpi, tra il Piccolo San Bernardo, il colle del Roselend, il transito nei villaggi di Les Saisies, Megeve, Chamonix, l'ascesa al Col de la Forclaz, il passaggio da Martigny e infine la scalata al Gran San Bernardo, e l'arrivo a Courmayeur, in una successione ininterrotta di vallate, boschi e panorami d'alta quota.

Come in ogni evento unsupported , i partecipanti devono gestire autonomamente pernottamento, alimentazione e logistica. Non per questo, però, sono lasciati soli. EPICDYAS.CC mette a disposizione una guida dettagliata, con suggerimenti sui punti più interessanti del percorso, indicazioni pratiche per affrontare il viaggio e consigli su dove dormire. Inoltre. grazie all'integrazione con il sistema di live tracking di Komoot, organizzatori, parenti e amici possono seguire in tempo reale la posizione dei partecipanti lungo il tracciato.

No timing e no ranking, abbiamo detto, ma un diploma di finisher che verrà consegnato dalle mani di Andy Serighelli, deus ex machina dell'organizzazione. Lo scorso anno ha atteso tutti all'arrivo: dal primo, che ha concluso la Randonnée du Mont Blanc in meno di 24 ore, all'ultimo gruppetto di irriducibili che l'hanno terminata in cinque giorni.

Tra i servizi inclusi da EPICDAYS.CC figura anche la presenza di un team di fotografi distribuito lungo il percorso e incaricato di raccontare l'esperienza attraverso immagini e contenuti dedicati ai rider.

Partenza e arrivo saranno ospitati nel cuore di Courmayeur, che venerdì 24 luglio si animerà con un party di benvenuto e un ricco calendario di talk, musica e attività pensate per coinvolgere non solo i partecipanti, ma anche il pubblico e gli appassionati.

Le iscrizioni sono già aperte sul sito www.epicdays.cc , la quota di iscrizione è attualmente fissata a 98 Euro, ancora per pochi giorni.