Ciclismo: Giulia Renzulli conquista uno storico bronzo ai Campionati italiani su strada

La Valle d'Aosta torna a festeggiare un prestigioso risultato ai Campionati italiani giovanili di ciclismo su strada. Sulle strade di Laives, in provincia di Bolzano, Giulia Renzulli ha conquistato una splendida medaglia di bronzo nella gara riservata alle Esordienti Donne secondo anno, riportando la rappresentativa rossonera sul podio tricolore.

La prova, disputata sulla distanza di 53,2 chilometri, si è sviluppata su un circuito da ripetere cinque volte, con una salita di 650 metri inserita negli ultimi due giri. L'ascesa ha allungato il gruppo nell'ultima tornata, ma gli otto chilometri conclusivi hanno consentito il ricompattamento del plotone, rendendo inevitabile l'epilogo allo sprint.

Nella volata finale, dopo 1 ora, 32 minuti e 23 secondi di gara, alla media di 34,552 km/h, si è imposta la veneta Carlotta Casarotti, al tredicesimo successo stagionale, davanti alla toscana Ilary Ceccarelli. Alle loro spalle è arrivata la valdostana Giulia Renzulli, autrice di una gara sempre nelle posizioni di vertice e capace di conquistare un meritato terzo posto. Più indietro l'altra rappresentante della Valle d'Aosta, Alessia Pellicanò, che ha concluso in 39ª posizione.

Nella competizione riservata alle Allieve, invece, la corsa si è decisa grazie all'azione di un gruppo di sette atlete che ha fatto la differenza nel finale. Dopo 71 chilometri percorsi in 1 ora, 57 minuti e 54 secondi, alla media di 36,132 km/h, il titolo italiano è andato alla veneta Matilde Carretta, davanti alle toscane Olivia Giovannetti ed Elena Getti.

Tra le valdostane si è distinta Mélanie Bosonin, che ha sfiorato l'ingresso tra le migliori dieci della classifica, chiudendo in 13ª posizione, a 38 secondi dalla vincitrice. Hanno terminato la prova anche Matilde Anselmi, 57ª, e Sira Valenti, 67ª.

Il bronzo conquistato da Giulia Renzulli assume un valore storico per il movimento ciclistico valdostano. Si tratta infatti della terza medaglia conquistata dalla Valle d'Aosta ai Campionati italiani giovanili su strada.

Prima di lei era riuscita nell'impresa soltanto Sylvie Truc, che conquistò due medaglie d'argento: la prima nel 2016 a Comano Terme, difendendo i colori della rappresentativa valdostana accompagnata dal tecnico Philip Balestrini, e la seconda nel 2018, sempre a Comano Terme, quando, in base al regolamento allora vigente, gareggiò con la rappresentativa piemontese essendo tesserata per il Racconigi. In entrambe le occasioni fu preceduta da Eleonora Gasparrini, oggi atleta del Team UAE. Proprio nel 2018, una settimana prima dell'argento su strada, Truc aveva conquistato anche il titolo italiano di cross country olimpico a Chies d'Alpago.

La rassegna tricolore proseguirà domani con le gare maschili. Per la rappresentativa valdostana saranno impegnati Michel Careri, Enea Bortolotti Barrel, Joel Philippot e Raphael Tremblay nella categoria Allievi, mentre tra gli Esordienti sarà al via Mathias Faita, chiamato a proseguire un fine settimana che ha già regalato una soddisfazione importante al ciclismo valdostano.