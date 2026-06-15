Ciclismo: fine settimana in salita per Camilla Martinet a Leogang

Una due giorni piuttosto difficile per Camilla Martinet, impegnata sabato e domenica a Saalfelden/Leogang (Austria) nella tappa di Coppa del Mondo di Enduro; sei prove speciali complicate a causa della tantissima pioggia caduta nei giorni precedenti, con la valdostana vittima di un paio di cadute che ne hanno pregiudicato la classifica finale.

La vittoria è andata alla neozelandese Winnifred Goldsbury (29’08”) a precedere la britannica Ella Conolly (29’32”) e alla francese Mélanie Pugin (29’41”). Al 7° posto la migliore delle italiane, Nadine Ellecosta (Abetone Vittoria; 30’42”); 22° Camilla Martinet (Cicli Clucchini; 36’23”).

Strada

Categoria Allievi impegnata, oggi, a Nuvolento (Brescia) nel 5° trofeo Enzo Scalvini, corsa su Strada di 81 km, con poco più di un terzo di concorrenti che transitano sul traguardo finale. La vittoria se la giocano tre fuggitici e a spuntarla, in 2h 05’51” alla media di 38,617 km/h, è Gabriele Montesin (Feralpi) davanti a Nicolò Maggioni (Senaghese) e a Gioel Sosa Colon (Feralpi). Gran parte della corsa nelle retrovie per un problema al cerchio, nella salita finale di 1500 metri recupera ben ventiquattro posizioni e chiude 28° Enea Bortolotti Barrel (Cicli Fiorin).

Strada

International Cycling Festival, tre giorni di corse su Strada nelle Marche, ieri, a Porto San Giorgio (Fermo), ha visto le atlete cimentarsi in una gara Open in linea. A imporsi in volata è stata, dopo 105 km coperti in 2h 45’50” alla media di 37,990 km/h, Asia Rabbia (Born to win) a precedere Serena Semoli (Monex) e Lara Crestanello (Isolmant). In decima posizione Gaia Tormena (Torelli Cycling Team).

Strada

‘Corri per la mamma’ gara su Strada riservata alla categoria Allievi, oggi, a Taino (Varese) che manda in archivio l’ottavo sigillo stagionale del cremonese Riccardo Longo (Alba Orobia) che copre i 79 chilometri del percorso in 2h 10’ alla media di 36,462 km/h, precedendo in volata Luca Ferro (Bustese) e Simone Zunino (Quiliano Bike). Ottimo ottavo posto di Raphael Tremblan (Gs Lupi Valle d’Aosta); costretto al ritiro a causa di una foratura, dopo una gara sempre nelle posizioni di testa, di Michel Careri (Orange Bike Team).