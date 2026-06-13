Ciclismo: Al Gs Lupi Valle d’Aosta la tappa del Gp Giovanissimi di Pontey

Pontey ha regalato un pomeriggio di ciclismo giovanile vero, quello fatto di fango, sterrato, emozioni e soprattutto entusiasmo. La seconda prova del Gran Premio Giovanissimi ha trasformato il tracciato ricavato tra campo sportivo e sentieri nel bosco soprastante in una piccola arena a cielo aperto, dove circa centocinquanta giovani atleti si sono dati battaglia con energia e sorriso.

Alla fine della giornata, la classifica per società ha premiato il Gs Lupi Valle d’Aosta con 267 punti, davanti ai padroni di casa dell’Orange Bike Team (259) e al Vtt Arnad (100). Una vittoria costruita sul filo dei punti, segno di un livello molto equilibrato tra le società valdostane.

Ma il vero spettacolo è stato quello individuale, con successi distribuiti tra diverse realtà e categorie. Nel G1 unica partecipante femminile Céline Vuillermoz (Cicli Lucchini), mentre tra i maschi doppietta Lupi con Nathan Mene ed Etienne Hardy.

Nel G2 si impone Yael De Rosso (VC Courmayeur MB), davanti alle due portacolori Lupi Alizée Bianquin e Vittoria Di Mattia. Tra i maschi vittoria di Luca Dorio (GS Godioz), seguito da Kevin Perrin (Orange Bike Team) e Lionel Lazier (CS Lys).

Nel G3 successo di Ginevra Montrosset (GS Godioz) su Daphne Bruzzone Fontananova (VTT Arnad) e Matilde Raso Sarto (Lupi). Tra i maschi arriva il colpo fuori regione con Mattia Biava (Maggiora), davanti ai due Orange Tommaso Montaldo e Cesare Mancinelli.

Nel G4 vince Maeline Lazier (CS Lys) davanti a Elodie Gerard (GranParadisoBike) e Lulie Grange (Orange Bike Team). Tra i maschi successo di Mathis Marchi (Orange Bike Team), su Henry Perruchon (Lupi) e Alexis Chapellu (Orange Bike Team).

Nel G5 affermazione di Céline Pellissier (Orange Bike Team), seguita da Nadine Daguin (VTT Arnad) e Alysia Perrin (Orange Bike Team). Tra i maschi vince Sebastian Leo (Orange Bike Team) davanti ad Arnaud Migliorini (VTT Arnad) e Solei Bianquin (Lupi).

Infine nel G6 doppietta Lupi al femminile con Marta Rizzo davanti a Vittoria Montaldo (Orange Bike Team) e Alys Torgneur (Lupi). Tra i maschi successo di Elias Vallet (Lupi), che precede Julien Marchi e Daniel Carlevato Savoia, entrambi Orange Bike Team.

Una giornata che, al di là delle classifiche, conferma la vitalità del movimento giovanile valdostano: tanti bambini, tanto pubblico e un clima che sa più di festa che di gara. E forse è proprio questo il segnale più importante.