Enduro e Ciclismo Giovanile: Martinet Vince a Sauze d’Oulx, Polo è Terza

Terza tappa del SuperEnduro, ieri, a Sauze d’Oulx (Torino) con ottime protagoniste le ‘rider’ valdostane: vittoria di Camilla Martinet e podio di Emilie Polo.

Al femminile successo di Camilla Martinet (Cicli Lucchini; 23’47”9 che precede di 3” Giulia Mitidieri (CicoBikes; 23’47”) e, terza, Emilie Polo (Team Fristads (Merida; 24’12”).

Strada

Gara selettiva - salita dura e lunghi tratti di sterrato -, oggi, a Montichiari (Brescia) dov’è stata disputato il 64° trofeo Fiorenzo Magni, corsa su Strada riservata alla categoria Allievi Donne, di 70,650 km, che ha visto concludere la fatica soltanto ventisette concorrenti sulle 124 partite. A imporsi per distacco è Teodora Castelli (Vangi Ladies) che chiude in 2h 06’00” alla media di 33,643 km/h. Con un ritardo di 2’57” la volata di gruppo, vinta da Nicole Bracco (Cesano Maderno), con Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin) che chiude al 25° posto.

Trials

Quinta posizione di Michel Negrini (Team Trisports VdA) l’Hc Valbirse Trials, in Svizzera.

Pista

Trofeo delle Regioni su Pista, giovedì 11 giugno, a Dalmine (Bergamo) dove sarà presente la Rappresentativa valdostana. Il responsabile del settore della Fci Valle d’Aosta, Federico Martinet, ha convocato per la trasferta lombarda sei atleti, seguiti dagli allenatori Matteo e Philip Balestrini: Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin) e Siria Valenti (Gs Lupi Valle d’Aosta; Allievi Donne); Alessia Pellicanò (Orange Bike Team), Giulia Renzulli, Ilan Bianquin (Gs Lupi), Mattia Milanaccio (Vc Eporediese; Esordienti).

MountainBike

Stage azzurro, oggi, al Vittoria Park di Brembate (Bergamo) per gli Allievi del Cross Country. Il commissario tecnico Mirk Celestino ha convocato per l’occasione ventidue atleti e, tra questi, Matilde Anselmi e Michel Careri (Orange Bike Team).