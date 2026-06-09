Mountain Bike: Matilde Anselmi Domina a Pontida, Podio per l'Orange Bike Team

Quarta tappa del Campionato italiano giovanile di società, ieri, a Pontida (Bergamo) dove Matilde Anselmi prosegue il suo filotto di vittorie e Michel Careri conquista un piazzamento sul podio. Nell’appuntamento bergamasco, nella graduatoria per sodalizi, l’Orange Bike Team chiude al terzo posto, con 307 punti, preceduta dalla Ktm Academy Le Marmotte (647) e dall’Mtb Academy Giaveno (485); ottavo il Gs Lupi Valle d’Aosta, a quota 149 punti.

La classifica generale, dopo quattro tappe, vede al comando la Ktm Academy (2148) seguita da GagaBike (1213) e da Giaveno (1137), con quarto l’Orange Bike Team (1045) e, 10°, il Gs Lupi Valle d’Aosta (409).

Negli Allievi Donne secondo anno vince con ampio margine Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 42’51”9 a precedere Federica Nicolini (Speed Bike; a 2’11”) e Sofia Cristini (Ktm Academy Le Marmotte; a 2’52”). All’8° e 10° posto Nicole Vevey (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 6’18”) e Martina Bosonin (Orange Bike Team; a 8’26”). Nella competizione maschile è secondo Michel Careri (Orange Bike Team; a 36”) alle spalle di Mattia Bonavia (Mtb Academy Giaveno; 43’56”) con terzo Davide Grigi (Alba Orobia; a 1’08”). In 7° posizione Raphael Tremblan (Gs Lupi; a 3’55”), 41° Alessio Catona (Gs Lupi; a 11’01”).

Negli Allievi Donne primo anno s’impone Carolina Signorelli (Santa Cruz; 44’20”). Al 5° posto Anna Lini (Orange Bike Team; a 3’26”); 7° Amélie Cerise (Orange Bike Team; a 3’59”); 9° Siria Valenti (Gs Lupi; a 5’15”). Nei maschi, vittoria di Edoardo Ducco (Mtb Academy Giaveno; 47’21”). Sesta posizione di Claudio Fianco (Orange Bike Team; a 2’11”); 44° Cédric Berlier (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne secondo anno s’impone Vittoria Bondi (Santa Cruz; 27’42”) davanti a Maddalena Brusaferri (GagaBike; a 1’54”) e a Martina Rota (Bikers Petrosino; a 2’05”9. Al 4° e 5° posto Aurora Lecca (Gs Lupi; a 2’27”) e Alessia Pellicanò (Orange Bike Team; a 2’56”); 8° Giulia Renzulli (Gs Lupi; a 4’35”); 14° Gaelle Migliorini (Orange Bike Team; a 8’47”). In campo maschile vince Nicolò Orisio (Ghisalbese; 35’10”). Al 10° posto Nathan Evolandro (Orange Bike Team; a 3’39”); 17° Sergio Zigliani (Orange Bike Team; a 5’02”); 25° Ilan Bianquin (Gs Lupi; a 5’56”); 40° Nicolò Salice (Gs Lupi; a 8’28”); 61° Mathias Faita (Gs Lupi).

Negli Esordienti donne primo anno successo di Nami Epis (Ktm Academy Le Marmotte; 29’36”); 14° Amélie Berlier (Orange Bike Team; a 10’17”). Vittoria in campo maschile di Mattia Roveglia (Santa Cruz; 38’26); 54° Gabriele Pession (Orange Bike Team; a 13’33”).

Due tappe alla conclusione del Campionato italiano giovanile di società: il 23 agosto, a Telve (Trento) e, il 20 settembre, a Comiso (Ragusa)