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CICLISMO | 09 giugno 2026, 09:00

Mountain Bike: Matilde Anselmi Domina a Pontida, Podio per l'Orange Bike Team

Quarta vittoria consecutiva per la biker valdostana nel Campionato Italiano Giovanile di Società. Ottimo secondo posto di Michel Careri.

Quarta tappa del Campionato italiano giovanile di società, ieri, a Pontida (Bergamo) dove Matilde Anselmi prosegue il suo filotto di vittorie e Michel Careri conquista un piazzamento sul podio. Nell’appuntamento bergamasco, nella graduatoria per sodalizi, l’Orange Bike Team chiude al terzo posto, con 307 punti, preceduta dalla Ktm Academy Le Marmotte (647) e dall’Mtb Academy Giaveno (485); ottavo il Gs Lupi Valle d’Aosta, a quota 149 punti.

La classifica generale, dopo quattro tappe, vede al comando la Ktm Academy (2148) seguita da GagaBike (1213) e da Giaveno (1137), con quarto l’Orange Bike Team (1045) e, 10°, il Gs Lupi Valle d’Aosta (409).

Negli Allievi Donne secondo anno vince con ampio margine Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 42’51”9 a precedere Federica Nicolini (Speed Bike; a 2’11”) e Sofia Cristini (Ktm Academy Le Marmotte; a 2’52”). All’8° e 10° posto Nicole Vevey (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 6’18”) e Martina Bosonin (Orange Bike Team; a 8’26”). Nella competizione maschile è secondo Michel Careri (Orange Bike Team; a 36”) alle spalle di Mattia Bonavia (Mtb Academy Giaveno; 43’56”) con terzo Davide Grigi (Alba Orobia; a 1’08”). In 7° posizione Raphael Tremblan (Gs Lupi; a 3’55”), 41° Alessio Catona (Gs Lupi; a 11’01”).

Negli Allievi Donne primo anno s’impone Carolina Signorelli (Santa Cruz; 44’20”). Al 5° posto Anna Lini (Orange Bike Team; a 3’26”); 7° Amélie Cerise (Orange Bike Team; a 3’59”); 9° Siria Valenti (Gs Lupi; a 5’15”). Nei maschi, vittoria di Edoardo Ducco (Mtb Academy Giaveno; 47’21”). Sesta posizione di Claudio Fianco (Orange Bike Team; a 2’11”); 44° Cédric Berlier (Orange Bike Team).

Negli Esordienti Donne secondo anno s’impone Vittoria Bondi (Santa Cruz; 27’42”) davanti a Maddalena Brusaferri (GagaBike; a 1’54”) e a Martina Rota (Bikers Petrosino; a 2’05”9. Al 4° e 5° posto Aurora Lecca (Gs Lupi; a 2’27”) e Alessia Pellicanò (Orange Bike Team; a 2’56”); 8° Giulia Renzulli (Gs Lupi; a 4’35”); 14° Gaelle Migliorini (Orange Bike Team; a 8’47”). In campo maschile vince Nicolò Orisio (Ghisalbese; 35’10”). Al 10° posto Nathan Evolandro (Orange Bike Team; a 3’39”); 17° Sergio Zigliani (Orange Bike Team; a 5’02”); 25° Ilan Bianquin (Gs Lupi; a 5’56”); 40° Nicolò Salice (Gs Lupi; a 8’28”); 61° Mathias Faita (Gs Lupi).

Negli Esordienti donne primo anno successo di Nami Epis (Ktm Academy Le Marmotte; 29’36”); 14° Amélie Berlier (Orange Bike Team; a 10’17”). Vittoria in campo maschile di Mattia Roveglia (Santa Cruz; 38’26); 54° Gabriele Pession (Orange Bike Team; a 13’33”).

Due tappe alla conclusione del Campionato italiano giovanile di società: il 23 agosto, a Telve (Trento) e, il 20 settembre, a Comiso (Ragusa)

red

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