Mountain Bike: Fratelli Borre Protagonisti in Croazia, Sfortuna per Tormena agli Europei

Ottime prestazioni dei fratelli Borre, Gabriel e Fabien, ieri, nell’Xco Samobor (Croazia), tra le più vecchie gare di Cross country d’Eruopa.

Questa mattina, negli Elite/U23, dopo una gara tutta in zona podio, a causa di una foratura è quarto, per soli 4”, Gabriel Borre (Team Trisporst VdA; 1h 28’07”) nella gara vinta dall’argentino Agustin Duran (1h 25’18”) davanti allo svizzero Julien Bard (1h 26’55”) e al ceco Tomas Sevcu (1h 28’03”).

Quasi lo stesso copione, negli Juniores, per Fabien Borre (Cicli Lucchini; 1h 01’34”), in una gara tutta di testa, accusa un dolore fisico ed è costretto ad abbassare il ritmo, chiudendo così in sesta posizione. Tripletta italiana sul podio con Walter Vaglio (1h 00’15”), Filippo Cazzaniga (1h 00’21”) e Marco Soprani (1h 00’34”).

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Un problema tecnico esclude subito, nel Time trial – la qualifica contro il cronometro – Gaia Tormena (Cse) dal Campionato europeo Xc Eliminator, titolo continentale in palio, oggi pomeriggio, a Saraya (Turchia). Nonostante le noie meccaniche al suo mezzo, Gaia Tormena chiude la qualifica, in 1’24”774, crono che vale la ventesima posizione; il miglior tempo è stato fatto registrare dalla ceca Adela Pernicka (1’05”799).

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Terza prova del Campionato regionale toscano Xco, oggi, a Pratovecchio (Arezzo), gara che ha visto in griglia di partenza gli atleti del Cicli Lucchini. Negli Allievi, sesto assoluto – al via primo e secondo anno insieme – e terzo ‘primo anno’, Andrea Ianniello, preceduto nella classifica di categoria – al 4° e 5° posto – da Alessandro Turini (Costa Etrusca) e da Mario Orifici (Quiliano Bike), prova vinta dal ‘secondo anno’ Antonio Cerone (Valdineivole). Sempre nei ‘primo anno’, 6° Federico Evoli e 12° Davide Vuillermoz.

Negli Esordienti secondo anno quarta posizione di Giovanni Marti e podio occupato da Niccolò Mauro (Elba Bike), Tommaso Pegoraro (I Cinghiali Evo) e Mattia Verri (Green Devils).

Al 9° posto Leonardo Caliano e 12° Nicolò Fonte.