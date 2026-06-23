Futsal Saint-Pierre Femminile: esperienza positiva alla Tortoreto Futsal Cup con il secondo posto nel girone Champions

Tre giorni intensi, dal 19 al 21 giugno, tra calcio a 5 giocato ad alto ritmo, divertimento e un livello tecnico decisamente elevato. La squadra ha preso parte alla 13ª edizione della Tortoreto Futsal Cup Femminile, torneo estivo disputato a Tortoreto Lido, in provincia di Teramo, già vissuto anche nella stagione precedente.

Un appuntamento che si è rivelato non solo competitivo ma anche formativo, con la presenza di 18 squadre provenienti da diverse regioni e con atlete che militano tra Serie A e Serie B di futsal. Un contesto che ha alzato l’asticella fin dalle prime gare.

La prima fase ha previsto tre gironi da sei squadre. Il percorso iniziale si è chiuso con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, che ha portato al terzo posto del girone e alla qualificazione al Girone Champions, riservato alle terze e quarte classificate. Le altre fasce erano il Girone Élite e il Girone Europa.

Nel Girone Champions la squadra ha mostrato una crescita evidente. Due successi arrivati entrambi ai calci di rigore dopo il 2-2 nei tempi regolamentari: il primo per 5-3, il secondo per 4-3. Una doppia vittoria dal dischetto che ha dato slancio e consapevolezza al gruppo.

La corsa si è poi fermata nella finale per il primo e secondo posto del girone, con una sconfitta per 2-0 che ha comunque consegnato un ottimo secondo posto finale nel Girone Champions. Un risultato migliorativo rispetto all’edizione precedente.

Al termine della manifestazione, il bilancio è stato affidato a un commento sintetico ma significativo: “Sono state due giornate e mezzo bellissime all’insegna del divertimento e del futsal. Faccio i complimenti a tutte le ragazze e ringrazio chi ha preso parte a questa bellissima esperienza.”

La squadra è stata guidata da Marco Tomassi, con il supporto dei dirigenti e accompagnatori che hanno affiancato il gruppo durante tutta la trasferta.

Sul parquet sono scese: Denise Minardi, Aurora D’Asta, Valentina Cugnod, Francesca Crivellaro, Linda Seris, Beatrice Decaroli, Martina Brunelli, Sara Demurtas, Darlisa Cagnola, Ilary Piras, Elodie Chenal e Giorgia Pellegrinuzzi.

A livello realizzativo spicca Valentina Cugnod con 12 reti e anche un premio MVP di una partita. Seguono Sara Demurtas e Martina Brunelli con 3 gol ciascuna, Linda Seris con 2 e Darlisa Cagnola con 1.

Un’esperienza che lascia più di un segnale positivo: crescita, gruppo e la conferma che il livello, quando si alza, diventa soprattutto un’occasione per misurarsi e migliorare.