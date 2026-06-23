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FACEBOOK | 23 giugno 2026, 19:32

Futsal Saint-Pierre Femminile: esperienza positiva alla Tortoreto Futsal Cup con il secondo posto nel girone Champions

a squadra femminile protagonista alla 13ª edizione della Tortoreto Futsal Cup a Tortoreto Lido (TE). Tre giorni di gare, confronto con realtà di Serie A e B e un percorso in crescita che si chiude con il secondo posto nel Girone Champions. Bilancio più che positivo rispetto alla scorsa edizione

Le convocate: Denise Minardi, Aurora D’Asta, Valentina Cugnod, Francesca Crivellaro, Linda Seris, Beatrice Decaroli, Martina Brunelli, Sara Demurtas, Darlisa Cagnola, Ilary Piras, Elodie Chenal, Giorgia Pellegrinuzzi.

Le convocate: Denise Minardi, Aurora D’Asta, Valentina Cugnod, Francesca Crivellaro, Linda Seris, Beatrice Decaroli, Martina Brunelli, Sara Demurtas, Darlisa Cagnola, Ilary Piras, Elodie Chenal, Giorgia Pellegrinuzzi.

Tre giorni intensi, dal 19 al 21 giugno, tra calcio a 5 giocato ad alto ritmo, divertimento e un livello tecnico decisamente elevato. La squadra ha preso parte alla 13ª edizione della Tortoreto Futsal Cup Femminile, torneo estivo disputato a Tortoreto Lido, in provincia di Teramo, già vissuto anche nella stagione precedente.

Un appuntamento che si è rivelato non solo competitivo ma anche formativo, con la presenza di 18 squadre provenienti da diverse regioni e con atlete che militano tra Serie A e Serie B di futsal. Un contesto che ha alzato l’asticella fin dalle prime gare.

La prima fase ha previsto tre gironi da sei squadre. Il percorso iniziale si è chiuso con un bilancio di una vittoria, due pareggi e due sconfitte, che ha portato al terzo posto del girone e alla qualificazione al Girone Champions, riservato alle terze e quarte classificate. Le altre fasce erano il Girone Élite e il Girone Europa.

Nel Girone Champions la squadra ha mostrato una crescita evidente. Due successi arrivati entrambi ai calci di rigore dopo il 2-2 nei tempi regolamentari: il primo per 5-3, il secondo per 4-3. Una doppia vittoria dal dischetto che ha dato slancio e consapevolezza al gruppo.

La corsa si è poi fermata nella finale per il primo e secondo posto del girone, con una sconfitta per 2-0 che ha comunque consegnato un ottimo secondo posto finale nel Girone Champions. Un risultato migliorativo rispetto all’edizione precedente.

Al termine della manifestazione, il bilancio è stato affidato a un commento sintetico ma significativo: “Sono state due giornate e mezzo bellissime all’insegna del divertimento e del futsal. Faccio i complimenti a tutte le ragazze e ringrazio chi ha preso parte a questa bellissima esperienza.”

La squadra è stata guidata da Marco Tomassi, con il supporto dei dirigenti e accompagnatori che hanno affiancato il gruppo durante tutta la trasferta.

Sul parquet sono scese: Denise Minardi, Aurora D’Asta, Valentina Cugnod, Francesca Crivellaro, Linda Seris, Beatrice Decaroli, Martina Brunelli, Sara Demurtas, Darlisa Cagnola, Ilary Piras, Elodie Chenal e Giorgia Pellegrinuzzi.

A livello realizzativo spicca Valentina Cugnod con 12 reti e anche un premio MVP di una partita. Seguono Sara Demurtas e Martina Brunelli con 3 gol ciascuna, Linda Seris con 2 e Darlisa Cagnola con 1.

Un’esperienza che lascia più di un segnale positivo: crescita, gruppo e la conferma che il livello, quando si alza, diventa soprattutto un’occasione per misurarsi e migliorare.

je.fe.

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