Pila Bike Park, l'8 agosto inaugura il trail La Stella

L'8 agosto alle ore 10.30 si inaugura La Stella, il nuovo trail del Pila Bike Park che parte dalla stazione a monte della telecabina Pila–Stella, a 2.710 metri di quota. Il percorso arriva a 2.094 metri, per un dislivello di 616 metri su uno sviluppo di 5,27 km.

Si tratta di uno dei quattro nuovi tracciati (insieme a Panoramica, Bellevue e Desarpa) che, con l'apertura estiva della telecabina Pila–Stella, hanno portato il Pila Bike Park a un totale di 17 piste per 55 km complessivi.

Un percorso completamente inedito, progettato seguendo uno stile moderno e dinamico. Il tracciato conta oltre 30 salti, alternati a sezioni veloci e scorrevoli con curve paraboliche e sponde in sequenza continua, pensate per garantire un flow costante dalla partenza all'arrivo.

«Con La Stella completiamo la rete di percorsi che parte dalla Stella», dichiara Davide Vuillermoz, presidente di Pila SpA. «Questo nuovo trail nasce per rispondere all’esigenza di un luogo per cimentarsi su salti sicuri e di diversa difficoltà. Un investimento che conferma la volontà di continuare a innovare, offrendo ai rider esperienze sempre nuove in uno dei contesti alpini più spettacolari d’Europa».