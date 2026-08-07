Village Flow: il nuovo trail easy di La Thuile Bike World apre l'8 agosto (Foto)

C’è un nuovo arrivo nel menù della Trail Area di La Thuile Bike World. Da sabato 8 agosto apre ufficialmente il nuovo H2 Village Flow, una linea di circa 3 chilometri, con 500 metri di dislivello negativo e oltre 30 curve, progettata per offrire un’esperienza di guida scorrevole, sinuosa e accessibile a un pubblico molto più ampio.

Il nuovo trail si aggiunge alla già ricca rete sentieristica della località, composta finora da 13 linee, introducendo un elemento importante di novità. Village Flow è infatti la seconda linea facile del comprensorio e la prima proposta easy capace di scendere fino in paese, affrontando in maniera morbida e graduale la parte più ripida del versante.

Una caratteristica tutt’altro che scontata a La Thuile. Questa montagna è conosciuta a livello internazionale per aver ospitato alcuni dei tracciati più tecnici e impegnativi delle gare di Enduro World Cup e, più recentemente, la pista di Downhill World Cup LTHell. Village Flow interpreta lo stesso versante con una filosofia completamente diversa: curve ampie, andamento fluido, passaggi giocosi e difficoltà contenute, per una discesa divertente e tecnicamente alla portata di molti più rider.

Il percorso è stato interamente lavorato e modellato con panettoni, piccoli salti e curve paraboliche, creando una linea larga e leggibile che accompagna progressivamente dalla montagna verso il centro abitato. In due o tre punti sono inoltre presenti linee alternative, che permettono ai rider di scegliere interpretazioni diverse dello stesso passaggio.

Village Flow rappresenta inoltre la naturale prosecuzione dell’itinerario 4 - Longet, proveniente dalla zona del Piccolo San Bernardo, ed è accessibile dalla strada che collega il versante degli impianti con la Strada Statale del Piccolo San Bernardo.

Il nuovo trail attraversa un’area boschiva recentemente interessata da un importante intervento di taglio delle piante necessario per contrastare la diffusione del bostrico. I lavori hanno coinvolto il tracciato della precedente linea S - La Tour, oggi completamente sostituita dal nuovo Village Flow, più ampio, moderno e adatto a una fruizione diversificata.

La realizzazione del nuovo tracciato è iniziata nell’autunno 2025 ed è proseguita fino a questi giorni, con la direzione e il disegno di Enrico Martello e il lavoro sul campo di tutta la squadra dei trailbuilder locali affiancati dai macchinisti specializzati. Il progetto è stato portato avanti con il supporto del Comune di La Thuile e degli impianti a fune Funivie Piccolo San Bernardo S.p.a..

La sua realizzazione si inserisce in un più ampio processo di aggiornamento della rete sentieristica di La Thuile Bike World. Un’evoluzione che continua a preservare il carattere naturale e distintivo della località, affiancandogli linee più scorrevoli e giocose. Nelle ultime stagioni questo lavoro ha interessato anche trail come C- La Joux ed E - Piloni, completamente ridisegnati e ammodernati.

Village Flow è inoltre parte di un progetto più ampio che, con lo sviluppo delle nuove infrastrutture e delle linee previste da Chaz Dura, punta a creare in futuro una lunga continuità flow dalla quota fino al paese.

Il progetto è ormai arrivato al traguardo. Dopo le ultime rifiniture, Village Flow aprirà al pubblico sabato 8 agosto.

Il racconto del Village Flow proseguirà anche attraverso le esperienze dei rider: i contenuti condivisi taggando @lathuilebikeworld potranno essere ripresi sui canali ufficiali della località.