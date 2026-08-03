Al Gs Lupi Valle d’Aosta la tappa del Grand Prix Giovanissimi di Lillaz (Foto)

Area pique-nique di Lillaz di Cogne invasa dalle ‘ruote grasse’, località che in mattinata ha ospitato la quinta tappa del Grand Prix Giovanissimi Valle d’Aosta 2026, con 170 ‘biker’ in erba. Nella giornata organizzata dal Gs Aosta – GranParadisoBike Team, nella classifica per società il gradino più alto del podio va ancora al Gs Lupi Valle d’Aosta, che totalizza 240 punti, precedendo l’Orange Bike Team (204) e il Vtt Arnad (97), sodalizio quest’ultimo che mette in cascina due vittorie ai piedi del Gran Paradiso, mentre nelle altre undici gare troviamo undici atleti di altrettante società diverse.

G1 * Nelle femmine s’impone la canavesana Aurora Costanzo (Rock Bike) davanti a Rebecca Botton (Vtt Arnad) e Cecilia Lucianaz (Team Benato). Nei maschi doppietta del Gs Lupi Valle d’Aosta grazie a Nathan Menel e Nicola Spairani, con il terzo gradino del podio per Etienne Hardy (Cs Lys).

G2 * Al femminile successo di Yael De Rosso (Vc Courmayeur MB) davanti ad Alizée Bianquin (Gs Lupi) e Cécile Sucquet (Cs Lys). In campo maschile vittoria di Luca Dorio (Gs Godioz), che precede Timothy Pession (Orange Bike Team) e Marcel Denarier (Cicli Lucchini).

G3 * Gradino più alto del podio per Daphne Bruzzone Fontananova (Vtt Arnad), seguita da Claire Guichardaz (Gs Lupi) e Ginevra Montrosset (Gs Godioz). Nei maschi il novarese Mattia Biava (Mmx Maggiora) ha la meglio su Tommaso Montaldo (Orange Bike Team) e Giovanni Lucia (Gs Lupi).

G4 * Elodie Gerard (GranParadisoBike) precede Maeline Lazier (Cs Lys) e Héloise Pession (Orange Bike Team). La competizione maschile va al biellese Tommaso Mersi (Rive Rosse), seguito da Mathis Marchi (Orange Bike Team) e Alberto Scordamaglia (Gs Lupi).

G5 * È Nadine Daguin (Vtt Arnad) ad avere la meglio su Céline Pellissier (Orange Bike Team) e sulla compagna di squadra Maggie Colliard (Vtt Arnad). Nei maschi successo di Federico Privitelli (Cs Lys) davanti alla coppia dell’Orange Bike Team formata da Niccolò Fianco e Sebastian Leo.

G6 * La bresciana Ludovica Pedoja (Carbonhubo) precede la torinese Beatrice Berruto (Rostese) e Marta Rizzo (Gs Lupi). Nei maschi il torinese Simone Roppo (Mtb Academy Giaveno) ha la meglio sul varesino Luca Baroffio (Valceresio) e su Loris Agliano (Mtb Academy Giaveno). Quinto il migliore dei valdostani, Matteo Botalla-Buscaglia (Gs Lupi).

A conclusione delle gare, la grande festa dei G-zero, con più di trenta bambini dagli uno ai sei anni a darsi battaglia (senza classifica) su un tracciato ridotto.