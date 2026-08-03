L'Italia chiude al 5° posto il torneo di Baseball5 ai Giochi del Mediterraneo

L'Italia conclude al 5° posto il torneo di Baseball5 dei Giochi del Mediterraneo, sfiorando l'ingresso in semifinale nel match con la Tunisia, 6ª nel ranking mondiale, ma la sconfitta per 2 set a 1 nel girone pregiudica agli azzurri il cammino verso le medaglie. Più che buone le prestazioni in campo per tutto l'arco del torneo dei rossoneri Riccardo Sana, Cloe Bonomo e Martina Ganili.

Il commento del tecnico: "Abbiamo affrontato questa importante manifestazione per vedere all'opera alcuni Under 18 del roster nazionale e valutarne le abilità e i margini di progresso in vista degli Europei Youth di novembre 2026; difficile quindi ambire al podio per una squadra così giovane. Certo resta il rammarico per aver solo sfiorato la semifinale, ma il gruppo ha interpretato bene il torneo, reagendo in ogni occasione alle difficoltà".

Ora per l'Aosta Bugs è il momento di rifinire la preparazione in vista della European Cup, la Coppa dei Campioni per club di Baseball5 che si terrà dal 13 al 16 agosto a Vilnius in Lituania e che vedrà ai nastri di partenza 11 squadre. I valdostani hanno acquisito il diritto di parteciparvi in virtù del successo ottenuto nel Campionato Italiano Elite 2026.

Risultati e statistiche: https://www.wbsc.org/en/events/2026-mediterranean-games-taranto/home.

