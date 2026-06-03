Coppa Italia Giovanile: la Valle d'Aosta brilla a Sassari ed è seconda di tappa

Trasferta più che positiva e convincente della Rappresentativa valdostana, ieri, nella seconda tappa della Coppa Italia giovanile, che vale la seconda posizione di giornata e conferma il terzo posto nella graduatoria generale. Risultato che è frutto della vittorie di Matilde Anselmi e i podi di Aurora Lecca e Joel Philippot, con la Valle d’Aosta che raccoglie 358 punti, dieci in meno del Veneto (368) e due in più del Piemonte (356), con quarta la Liguria, a quota 338. Nella classifica generale al comando il Veneto (541 punti) davanti alla Liguria (512), alla Valle d’Aosta (506) e al Piemonte (494).

Negli Allievi Donne secondo anno successo piuttosto agevole di Matilde Anselmi (RApp. VdA; 16’09”) seguita da Vittoria Piovesan (Veneto; 16’36”) e da Giulia Morfino (Lazio; 17’27”). Al maschile è doppietta rossonera grazie a Michel Careri (Rapp. VdA; 13’27”) e Joel Philippot (Rapp. VdA; 13’44”) con terzo il trentino Matteo Zanardi (13’47”9.

Negli Allievi, da registrare le vittorie della veneta Irene Righetto (1+6’26”) e del piemontese Davide Quattrone (13’33”).

Negli Esordienti Donne secondo anno, terzo e quarto posto di Aurora Lecca (Rap. VdA; 16’55”) e Alessia Pellicanò (Rapp. VdA; 17’39”) nella gara vinta dalla piemontese Giorgia Vottero (16’39”) davanti alla veneta Angelica Dalla Vecchia (16’44”). In campo maschile s’impone il siciliano Alessio Sorrenti ( 15’29”) che precede il toscano Niccolò Mauro (14’46”) e il ligure Mattia Di Domenico (14’47”) con quarto , a due secondi dal podio e a tre dalla piazza d’onore Nathan Evolando (Orange Bike Team; 14’49”).

Negli Esordienti primo anno le vittorie della ligure Ester Colombino (17’29”) e del siciliano Alessio Sorrenti (15’29”).

La prossima tappa, la terza, è in programma il 21 giugno, a Petralia (Palermo).

MountainBike

Terza tappa della Uci Hero Marathon, domenica 31 maggio, nel cuore dei Pirenei, a Naturland (Andorra), di 68 km e 2145 metri di dislivello, vinta dallo spagnolo David Valero Serrano (2h 27’45”) sul colombiano Leon Hector Leonardo Paez (2h 58'002) a il messicano José Gerardo Ulloa Arevalo (3h 00’06”). Al settimo posto il migliore degli italiani, Samuele Porro (3h 00’18) che chiude a 12” dal podio. Giornata complicata di Alessandro Saravalle (Team Trisports VdA) condizionato da una forma influenzale, chiude in 41° posizione, in 3h 19’17”).

Sempre domenica 31, e sempre per il Team Trisports VdA, nella Sunset Bike, Granfondo delle Pertiche, a Pertiche Basse (Brescia), 40 chlometri e 1365 metri di dislivello, vinta da Andrea Lino Bertuletti (1h 49’18”), 71° posizione assoluta, terza nella generale femminile e seconda Elite, Giulia Challancin (2h 27’27”).