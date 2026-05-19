Vigili del Fuoco valdostani sul tetto d'Italia: doppia medaglia d'oro al Campionato di ciclismo

Il Corpo Valdostano dei Vigili del Fuoco ha partecipato con due atleti al 15° Campionato Italiano VV.F. di ciclismo su strada (medio fondo), tenutosi domenica 17 maggio a Gemona del Friuli.



Tra i 100 km di percorso e gli impegnativi 1.500 metri di dislivello che hanno attraversato i luoghi simbolo della ricostruzione friulana, i due atleti del nostro Comando si sono laureati campioni nelle rispettive categorie.



Wladimir Cuaz ha dominato la categoria assoluta, conquistando il gradino più alto del podio, mentre Herik Del Degan ha dominato nella categoria “Gentlemen A”, oltre ad essersi classificato 5° nella categoria assoluta.





"Vedere i colori della Valle d'Aosta primeggiare in una competizione così sentita e partecipata è motivo di grande orgoglio per tutti i colleghi – ha sottolineato il Comandante Stefano Perri. Questa doppietta è il risultato di passione e dedizione, valori che i nostri atleti portano quotidianamente anche nel servizio."



“Essere qui a rappresentare la Valle d'Aosta e riuscire a salire entrambi sul gradino più alto del podio è un risultato che ci riempie d'orgoglio, la preparazione e lo spirito di sacrificio pagano sempre, nello sport come nel servizio quotidiano per la nostra comunità” – hanno dichiarato Wladimir Cuazm e Herik Del Degan.



“A nome dell’intera Giunta regionale esprimo le più vive congratulazioni ai nostri Vigili del Fuoco per questo risultato – ha aggiunto il Presidente della Regione, Renzo Testolin. Questa vittoria, oltre a rappresentare un importante traguardo sportivo, assume un valore simbolico importante per un territorio che 50 anni fa è stato teatro di una delle più tragiche calamità che hanno colpito il nostro Paese,

dove anche i Vigili del Fuoco, unitamente ad altri volontari valdostani, hanno portato il loro contributo per la ricostruzione. Oggi, con uno

spirito sportivo, questi territori ci hanno regalato due campioni italiani che sono orgoglio del nostro territorio, oltre che esempio di professionalità e dedizione”.



Ai due campioni valdostani vanno i complimenti più sinceri da parte di tutto il Comando.