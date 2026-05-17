Ciclismo: A Courmayeur giornata d’oro per i valdostani nella quinta tappa dell’Italia Bike Cup

A fare la voce grossa sono soprattutto gli Allievi secondo anno, dove arrivano due vittorie nette e convincenti firmate da Matilde Anselmi e Michel Careri, entrambi capaci di interpretare le gare con maturità e gestione dei momenti chiave. In campo femminile, gara praticamente perfetta per Matilde Anselmi dell’Orange Bike Team, che chiude in 43’19” prendendo subito il comando e lasciando spazio solo alle inseguitrici nel tratto finale. Alle sue spalle Beatrice Maifré e Nicole Trampus, mentre al settimo posto chiude Nicole Vevey del GS Lupi Valle d’Aosta.

Al maschile, prova da stratega per Michel Careri, sempre dell’Orange Bike Team, che resta coperto nella prima parte e poi cambia passo nel momento decisivo. Recupera il gap su Gualtieri e se ne va in solitaria fino al traguardo, chiudendo in 47’13”. Alle sue spalle grande rimonta di Joel Philippot del GS Lupi, terzo dopo una gara in progressione, mentre Alessio Catona chiude nelle retrovie della top 40.

Tra gli Allievi donne primo anno vittoria in controllo per Carolina Signorelli, ma buone indicazioni arrivano anche dal gruppo valdostano con Amélie Cerise e Anna Lini tra la decima e l’undicesima posizione, oltre a Siria Valenti poco più indietro. Tra i maschi successo di Edoardo Ducco, mentre Claudio Fianco dell’Orange Bike Team entra nella top 10.

Negli Esordienti donne secondo anno sfiora il podio Alessia Pellicanò dell’Orange Bike Team, quarta a meno di venti secondi dal terzo posto in una gara vinta da Vittoria Bondi. Dietro di lei arriva un buon pacchetto valdostano con diverse atlete nelle prime venti posizioni, tra cui Giulia Renzulli del GS Lupi e Maelys Cortese dell’Orange Bike Team, a conferma di una presenza numerosa e competitiva.

Tra i maschi, giornata positiva per gli atleti dell’Orange Bike Team con Sergio Zigliani e Nathan Evolandro in nona e decima posizione, mentre il GS Lupi e Cicli Lucchini portano a casa diversi piazzamenti utili in una gara molto partecipata e selettiva.

Nelle Esordienti primo anno successo di Nami Epis, mentre tra i maschi si impone Roveglia con Gabriele Pession dell’Orange Bike Team a metà gruppo.

Capitolo strada e granfondo: a Caselette, nella GranFondo Musinè, successo di Diego Rosa davanti a Pinato e Caratide, mentre il Team Trisports Valle d’Aosta si mette in evidenza con Giuseppe Lamastra tra gli élite e Giulia Challancin tra le migliori under 23.

In Francia, al Tour de Gévaudan Occitanie, seconda tappa decisa allo sprint a due con vittoria di Alejandra Neira su Thais Poirier, mentre Giorgia Pellizotti chiude quarta. Elisa Giangrasso termina nelle retrovie ma porta a casa una prova utile per la generale, guidata proprio da Poirier.

A Gazoldo degli Ippoliti dominio netto di Teodora Castelli nel memorial Coffani, mentre a Casalgrasso e Faloppio si registrano altre prove selettive con arrivi a ranghi ridotti e diversi valdostani impegnati nel gruppo inseguitore.

La giornata molto pesante in senso positivo per la Valle d’Aosta, soprattutto nel cross country giovanile, dove il segnale è chiaro—quando la gara si fa dura, i valdostani non solo tengono il passo, ma spesso fanno la differenza.