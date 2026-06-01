Luca Dorio sul podio a Maggiora: valdostani protagonisti nel Cross Country giovanile

Il mitico tracciato di Motocross, a Maggiora (Novara) si trasforma in percorso di Cross country per i Giovanissimi, che hanno dato vita oggi al Gran Premio Maggiora Park – 5° prova Challenge regionale Mtb, con gli atleti valdostani in erba buoni protagonisti, in particolare con Luca Doria che sale sul podio, sfiorato dagli ‘Orange’ Julien e Mathis Marchi e Sebastian Leo.

G6 * Quarto posto di Julien Marchi (Orange Bike Team), categoria che vede salire sul podio Simone Roppolo (Mb Academy Giaveno) davanti a Luca Baroffio (Valseresio) e a Fabio Giordano (Vigor). Al 24° posto Simone Dorio (Gs Godioz); 38° Daniel Carlevato Savoia (Orange Bike Team).

G5 * È quarto anche Sebastian Leo (Orange Bike Team) nella gara vinta da Mattia Francesco Camera I Cinghiali Evo) che precede Andrea Comazzo (Rive Rosse) e Lorenzo Vercelli (MontaldBike).

G4 * Ancora un piazzamento ‘Orange’ ai piedi del podio, con Mathis Marchi, preceduto da Tommaso Mersi (Rive Rosse), Leonardo Costa (CarbonHubo) e da Lorenzo Civita (Ju Green).

G3 * Vittoria di Simone Mastrapasqua (Rive Rosse); 6° Cesare Mancinelli (Orange Bike).

G2 * Piazza d’onore di Luca Dorio (Gs Godioz) alle spalle di Mattia Paiola (CarbonHubo) con terza piazza di Francesco Zorzan (Mtb Academy Giaveno).

Nonostante un numero ridotto di atleti al via, l’Orange Bike Team conquista l’ottavo posto nella classifica per società, graduatoria capeggiata dal Drom CarbonHubo; 10° il Gs Godioz.