Gran Prix Centro Italia: Orange Bike Team protagonista assoluto nel Viterbese

Terza prova del Gran Prix Centro Italia, valida per il Campionato italiano giovanile di società – gara nazionale giovanile -, oggi, a Grotte a Castro (Viterbo) con gli atleti dell’Orange Bike Team grandissimi protagonisti grazie alle vittorie di Matilde Anselmi e Michel Careri e i podi di Amélie Cerise, Alessia Pellicanò, Anna Lini, Mae3lys Cortese, Sergio Zigliani e Nathan Evolandro. In virtù degli otto piazzamenti nei migliori tre della classifica, la squadra del presidente Sergio Cosentino conquista la terza piazza nella graduatoria riservata alle società.



Negli Allievi Donne secondo anno conquista il gradino più alto del podio Matilde Anselmi, che precede Sofia Cristini (Mtb Academy Le Marmotte) e Camilla Magnapane (Tormatic), con ottava Martina Bosonin (Orange Bike Team). Nei maschi, vittoria di Michel Careri davanti a

Pietro De Micheli (Tugliese) e Cristian Azzolari (Ktm Academy Le Marmotte).



Negli Allievi Donne primo anno, seconda e terza Amélie Cerise e Anna Lini, nella gara vitna da Eleonora Flaviani (Ktm Academy Le Marmotte).

In campo maschile, è quarto Claudio Fianco (Orange Bike Team) alle spalle di Mirko Signorelli (Bikers Petosino), Luciano Schettini (Un

dente in più) e Mario Orifici (Quiliano Bike); 25° Cédric Berlier (Orange Bike Team).



Negli Esordienti Donne secondo anno, ancora un secondo e terzo posto colorato di ‘Orange’ con Alessia Pellicanò e Maelys Cortese e

vittoria che va a Maddalena Brusaferri (GagaBike). In 10° e 11° posizione Gaelle Migliorini e Neve Lucchetti (Orange Bike Team). Stessi

piazzamenti al maschile, con piazze d’onore a Sergio Zigliani e Nathan Evolandro, preceduti da Alessio Riboli (Ktm Academy Le Marmotte).



Negli Esordienti Donne primo anno s’impone Nami Epis (Ktm Academy Le Marmotte); al sesto posto Amélie Berlier (Orange Bike Team). Ancora Ktm Academy Le Marmotte in cima al podio grazie a Gabriel Pasta; 25° Gabriele Pession (Orange Bike Team).



MountainBike



Campionato regionale Xco per le categorie internazionali – Elite, Under 23 e Juniores – oggi, a Ceresole Reale (Torino), inserito ne ‘Il Sentiero del Re’. Negli Under 23 vittoria di Marco Betteo (Team Sogno Veneto; 1h 06’27”); 10° Andrea Brunier (Orange Bike Team; 1h 17’25”). Negli Juniores, successo di Federico Cantamessa (Mb Academy Giaveno; 1h 05’14”). In sesta posizione Christian Faita (Gs Lupi Valle d’Aosta; 1h 09’17”); 12° Cesare Fontanelle (Gs Lupi; 1h 14’01”); 14° Mathias Consoli (Gs Lupi; 1h 16’41”).

Negli Allievi primo anno, gradino alto del podio a Edoardo Ducco (Mtb Academy Giaveno; 42’20”); 9° Learco Hervé Collé (Eporediese Cicli Tessiore; 46’59”). Negli Esordienti Donne secondo anno vittoria di Michela Clerin Fontan (Cs Lys; 27’05”) che precede Elena Stella Lombardo (Rostese; 27’34”) e Vittoria Vercelloni (Rive Rosse; 31’22”).