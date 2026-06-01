Matilde Anselmi regina di La Salle: doppietta tricolore e Italia Bike Cup nel fine settimana

Maglia tricolore nell’Xcc – Short track, ieri; prima della tappa dell’Italia Bike Cup Xco, oggi: Matilde Anselmi domina la due giorni nel Bike Park di Maison Gerboiller, a La Salle (Valle d’Aosta), risultato accompagnato dai tanti piazzamenti in ‘Top 10’ di Nicole Vevey, Anna Lini, Amélie Cerise, Alessia Pellicanò, Aurora Lecca, Giulia Renzulli e Fabien Borre.

Nelle Juniores Donne sul gradino più alto del podio sale Angelica Gatto (Santa Cruz Tsa Beltrami; 49’24”). Al maschile è quinto e sfiora il podio di una quarantina di secondi Fabien Borre (Cicli Lucchini; a 1’37”) nella gara vinta da Samuele Mania (T-Team; 49’50”) davanti a Alessandro Garbaccio Valina (a 17”) e a Morgan Gilardoni (Ktm Academy Le Marmotte; a 57”).

Al 12° posto Erik Henriod (Cicli Lucchini; a 3’40”); 25° Christian Faita (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 6’02”); 35° Lamberto Falchi (Gs Lupi); dal 38° al 41 Cesare Fontanelle e Mathias Consoli (Gs Lupi), Sebastian Amadei e Matteo Abbate (Cicli Lucchini).

Dopo la maglia tricolore Xcc di ieri, concede il bis nelle Allievi Donne secondo anno Matilde Anselmi (Orange Bike Team; 37’08”) che precede Caterina Prataviera (CarbonHube; a 28”) e Valentina Vadori Hamedinger (Four Es; a 58”). In 9° posizione Nicole Vevey (Gs Lupi Valle d’Aosta; a 4’22”); 14° Martina Bosonin (Orange Bike Team; a 7’574”). In campo maschile s’impone Mattia Bonavia (Mtb Academy Giaveno; 39’34”); 32° Alessio Catona (Gs Lupi).

Negli Allievi Donne primo anno successo di Carolina Signorelli (Santa Cruz Tsa Beltrami; 37’43”). In 9° e 10° posizione Anna Lini (a 3’19”9 e Amélie Cerise (a 3’21”) entrambe dell’Orange Bike Team; 12° Siria Valenti (Gs Lupi; a 4’30”). Al maschile vittoria di Mirko Signorello (Petosino; 42’47”). All’11° posto Claudio fianco (Orange Bike Team; a 1’35”); 23° Andrea ianniello (Cicli Lucchini; a 4’01”); 44° e 46° Federico Evoli (Cicli Lucchini) e Cédric Berlier (Orange Bike Team); 52° Davide Vuillermoz (Cicli Lucchini).

Negli Esordienti Donne secondo anno s’impone Vittoria Bondi (Santa Cruz; 24’13”) davanti a Giorgia Vottero (Rostese; a 50”) e a Maddalena Gatto (Santa Cruz; a 54”). Quinto posto per Alessia Pellicanò (Orange Bike Team; a 1’47”); 7° e 8° la coppia del Gs Lupi formata da Aurora Lecca (a 2’55”) e Giulia Renzulli (a 3’12”); 13° Gaelle Migliorini (a 4’37”) e 18° Neve Lucchetti (a 5’34”) entrambe dell’Orange Bike Team. Al maschile successo di Alberto Mario (Mtb Academy Giaveno; 31’04”). Al 17° e 18° posto Giovanni Marti (Cicli Lucchini; a 3’41”9 e Sergio Zigliani (Orange Bike Team; a 3’44”); 33° Nicolò Fonte (Cicli Lucchini; a 6’12”); 37° Nicolò Salice (Gs Lupi; a 6’38”); 39° Leonardo Caliano (Cicli Lucchini; a 7’04”); 41° Ilan Bianquin (Gs Lupi); 46° Alex Voyat (Vc Courmayeur MB); 49° Mathias Faita (Gs Lupi); 53° Filippo De Gaetano (Vc Courmayeur MB).

Nelle Esordienti Donne primo anno è imprendibile Nami Epis (Ktm Academy Le Marmotte; 25’24”) seguita da Sara Pinna (Santa Cruz; a 1’03”) e da Eleonora Lombardi (Ktm Academy Le Marmotte; a 1’06”); 12° Amélie Berlier (Orange Bike Team; a 5’54”). Nei maschi, successo di Mattia Roveglia (Santa Cruz Beltrami Tsa; 33’13”); 48° Gabriele Pession (Orange Bike Team).