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CICLISMO | 22 maggio 2026, 15:00

Coppa del Mondo MTB: buona partenza per Giangrasso e Costa nello Short Track di Nove Mesto

Gli azzurrini brillano nella prova d'esordio XCC in Repubblica Ceca. Oggi in pista gli Elite, nel weekend le sfide del Cross Country.

Primo appuntamento agonistico, ieri pomeriggio, a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca) della seconda tappa della Coppa del Mondo di MountainBike con la disputa dell’Xcc – Short track riservato alla categoria Juniores, dove si registrano le buone prestazioni di Elisa Giangrasso e Paolo Costa.

La competizione femminile è stata vinta dalla svizzera Anja Grossmann (/14’40”) che ha preceduto la statunitense Sophia Wellmeier (14’43”) e la ceca Barbora Bukovska (14’45”).

All’8° e 10° posto le due migliori italiane, Giorgia Pellizotti (Trinx Factory; 15’04”) e Nicole Azzetti (Ktm-Protek-Elettrosystem; 15’12”) con ottima 14° Elisa Giangrasso (Ktm-Protek Elettrosystem; 15’17”).

In campo maschile, volata di sei atleti per il podio e successo dell’australiano Connor Wright (15’24”) davanti al francese Noa Filippi (15’24”) e al finlandese Niko Terho (15’25”). In 23° posizione, il migliore degli italiani in gara, Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 15’56”).

Il programma sul tracciato ceco prosegue, oggi pomeriggio, alle 17.15 e alle 18.05, con l’Xcc – Short track Elite, femminile e maschile; domani mattina, alle 10, Xco – Cross country Juniores maschile. domenica, chiusura della tappa con la disputa, alle 10 e alle 12, dell’Xco Juniores e Elite Donne e, alle 15, l’Elite maschile. In gara ci saranno ancora Elisa Giangrasso e Paolo Costa, mentre nella categoria Elite troveremo Martina Berta e Nicole Pesse.

Files:
 26-05-21 cdmxcc.junior nove.mesto 1  (170 kB)

red

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