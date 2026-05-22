Coppa del Mondo MTB: buona partenza per Giangrasso e Costa nello Short Track di Nove Mesto

Primo appuntamento agonistico, ieri pomeriggio, a Nove Mesto na Morave (Repubblica Ceca) della seconda tappa della Coppa del Mondo di MountainBike con la disputa dell’Xcc – Short track riservato alla categoria Juniores, dove si registrano le buone prestazioni di Elisa Giangrasso e Paolo Costa.

La competizione femminile è stata vinta dalla svizzera Anja Grossmann (/14’40”) che ha preceduto la statunitense Sophia Wellmeier (14’43”) e la ceca Barbora Bukovska (14’45”).

All’8° e 10° posto le due migliori italiane, Giorgia Pellizotti (Trinx Factory; 15’04”) e Nicole Azzetti (Ktm-Protek-Elettrosystem; 15’12”) con ottima 14° Elisa Giangrasso (Ktm-Protek Elettrosystem; 15’17”).

In campo maschile, volata di sei atleti per il podio e successo dell’australiano Connor Wright (15’24”) davanti al francese Noa Filippi (15’24”) e al finlandese Niko Terho (15’25”). In 23° posizione, il migliore degli italiani in gara, Paolo Costa (Gs Lupi Valle d’Aosta; 15’56”).

Il programma sul tracciato ceco prosegue, oggi pomeriggio, alle 17.15 e alle 18.05, con l’Xcc – Short track Elite, femminile e maschile; domani mattina, alle 10, Xco – Cross country Juniores maschile. domenica, chiusura della tappa con la disputa, alle 10 e alle 12, dell’Xco Juniores e Elite Donne e, alle 15, l’Elite maschile. In gara ci saranno ancora Elisa Giangrasso e Paolo Costa, mentre nella categoria Elite troveremo Martina Berta e Nicole Pesse.