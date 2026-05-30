Ciclismo: La Salle incorona Berta e Anselmi: due maglie tricolori brillano in Valle d'Aosta

La Valle d'Aosta si conferma terra di mountain bike e, nella splendida cornice del Bike Park di Maison Gerboiller a La Salle, regala una giornata da ricordare ai colori regionali. I Campionati italiani Xcc-Short Track hanno infatti incoronato due atlete valdostane, Martina Berta e Matilde Anselmi, capaci di conquistare la prestigiosa maglia tricolore davanti al pubblico di casa.

Nella gara Elite femminile, Martina Berta (Centro Sportivo Esercito) ha saputo trasformare una giornata complicata, condizionata da un fastidioso raffreddore, in un autentico capolavoro tattico. Dopo una prima parte di gara corsa con prudenza, la campionessa valdostana ha sferrato l'attacco decisivo a metà del penultimo giro, staccando definitivamente le avversarie e tagliando il traguardo in 20'03". Alle sue spalle Greta Seiwald (Decathlon Ford) ha chiuso con 15 secondi di ritardo, mentre il bronzo è andato a Chiara Teocchi (Centro Sportivo Esercito), distante 50 secondi. Quarta Sara Cortinovis e quinta Nicole Pesse, ancora alla ricerca della migliore condizione dopo il lungo stop causato da un infortunio.

Tra gli uomini successo di Juri Zanotti (Wilier-Vittoria), che ha imposto un ritmo elevatissimo fin dalle prime battute e ha preceduto di appena due secondi Gioele Bertolini e di cinque Simone Avondetto. Da segnalare anche la buona prestazione del valdostano Gabriel Borre (Team Trisports VdA), autore di una gara solida che gli è valsa il quarto posto tra gli Under 23, categoria che non assegnava però il titolo nazionale.

Matilde Anselmi

La giornata era iniziata con le gare Juniores. Tra le ragazze si è imposta Nicole Azzetti (Ktm-Protek-Elettrosystem), capace di allungare nella fase decisiva e precedere Angelica Gatto. Sul terzo gradino del podio è salita Elisa Giangrasso (Ktm-Protek-Elettrosystem), che ha confermato il proprio valore con una prestazione di grande consistenza.

Molto combattuta anche la prova Juniores maschile. Dopo aver guidato la corsa per lunghi tratti, Paolo Costa (Gs Lupi Valle d'Aosta) ha dovuto cedere soltanto nel finale all'attacco del ligure Jacopo Putaggio (Liguria Xco Project), vincitore in 21'33". Costa ha concluso con appena quattro secondi di ritardo, mentre il bronzo è andato a Roberto Pinna. Nei primi dieci anche Fabien Borre, ottavo, mentre Erik Henriod ha chiuso trentesimo.

Nel pomeriggio è arrivata un'altra grande soddisfazione per la Valle d'Aosta grazie a Matilde Anselmi (Orange Bike Team), dominatrice della prova riservata alle Allieve secondo anno. Anselmi ha condotto la gara dal primo all'ultimo metro, resistendo al ritorno di Nicole Trampus e Beatrice Maifré e conquistando con autorità la maglia tricolore.

Tra gli Allievi secondo anno si è sfiorato un altro titolo valdostano. Michel Careri (Orange Bike Team) è stato infatti beffato soltanto sulla linea d'arrivo da Matteo Jacopo Putaggio, dopo una gara equilibratissima che ha visto i primi quattro classificati racchiusi in appena sette secondi. Careri ha conquistato una splendida medaglia d'argento, mentre Joel Philippot (Gs Lupi Valle d'Aosta) ha terminato ai piedi del podio in quarta posizione.

Buoni risultati sono arrivati anche dalle altre categorie giovanili. Tra le Allieve primo anno, Amélie Cerise (Orange Bike Team) ha chiuso al quinto posto nella gara vinta da Marta Bodini. Negli Esordienti secondo anno femminili, Aurora Lecca, Alessia Pellicanò e Giulia Renzulli hanno occupato rispettivamente la quinta, sesta e settima posizione, confermando la profondità del movimento valdostano. Tra i maschi si sono messi in evidenza Sergio Zigliani e Nathan Evolandro, entrambi nella top 20.

Nelle Esordienti primo anno, Amélie Berlier ha ottenuto il dodicesimo posto, mentre tra gli Esordienti maschili primo anno Gabriele Pession ha concluso trentaduesimo in una gara dominata da Gabriel Pasta.

La grande festa della mountain bike a La Salle proseguirà domani con la seconda e intensa giornata di gare, valida come tappa dell'Italia Bike Cup Xco. La prima partenza è prevista alle 9.30 e gli appassionati si attendono nuove emozioni sui tracciati valdostani.

Intanto arriva anche una soddisfazione per il movimento regionale sul fronte azzurro: Paolo Costa è stato convocato per il raduno della Nazionale Juniores Xco in programma dal 5 al 7 giugno in Val di Sole, in Trentino.

Martedì 2 giugno, invece, la rappresentativa valdostana sarà impegnata a Sassari nella seconda prova della Coppa Italia Giovanile. Il selezionatore regionale del settore fuoristrada, Moreno Philippot, affiancato da Arturo Consoli, ha convocato Matilde Anselmi, Michel Careri, Joel Philippot, Aurora Lecca, Alessia Pellicanò e Nathan Evolandro, chiamati a difendere i colori della Valle d'Aosta in una delle manifestazioni più importanti del calendario nazionale giovanile.