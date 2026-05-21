Mélanie Bosonin brilla al Vigorelli: è leader dell'Omnium nel Trofeo Rosa

La prima giornata del trofeo Rosa – MilanoSport, ieri sera, nel mitico velodromo Vigorelli di Milano, e Mélanie Bosonin chiude la sessione

dedicata all’Omnium – quattro prove: Scratch, Tempo Race, Eliminazione e Corsa a punti, programma che si replica questa sera - al comando della classifica generale della categoria Allievi Donne.



Apertura della kermesse affidata allo Scratch, vinto da Giulia Lombardi (Busto Garoldo) a precedere Camilla Isorni (Cicli Fiorin) e Beatrice

Trabucchi (Sport club Brescia), con Mélanie Bosonin (Cicli Fiorin) che chiude in quarta posizione. Si prosegue con la Tempo Race, che vive

sulla vittoria di Mélanie Bosonin davanti a Giulia Lombardi e a Isable Di Sciuva (Cicli Fiorin). La terza gara è l’Eliminazione e il Cicli Fiorin fa tripletta grazie a Elisabetta Ricciardi, Mélanie Bosonin e Camilla isorni. Conclusione della prima serata con la Corsa a punti e in cima al podio è ancora Cicli Fiorin con Arianna Elli, seguita da Giulia Lombardi e Isabel Di Sciuva; è di nuovo al quarto posto Mélanie Bosonin.



Classifica generale della prima giornata milanese e Mélanie Bosonin in cima al podio, seguita da Giulia Lombardi e Camilla Isorni.



Strada



Non sarà ancora sbiadito il ricordo dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia e, due settimane più tardi, domenica 7 giugno, torna protagonista la strada dell’Envers con l’edizione 2026 della Gressan–Pila, organizzata dal Gs Aquile, valida per il Campionato regionale della montagna.



La partenza, fissata alle 10, dalla località la Borettaz di Gressan, porterà i concorrenti ai 1850 metri di Pila. La gara, giunta alla sua 22° edizione ha come prestazione migliore sui 19 chilometri del percorso quella fatta registrare da Wladimir Cuaz (51’05”) nel 2018, atleta ora del Gs Godioz che ha nel palmares ben cinque successi (e quattro consecutivi); la femminile il primato appartiene a Simona Massaro con l’incredibile crono di 56’43”). Non disputata lo scorso anno, la Gressan-Pila ha visto primeggiare nel 2024 Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 53’23”) e Charlotte Bonin (Gs Aquile; 1h 05’21”).