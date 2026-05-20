Ciclismo tra fango e salite: Calonaci trionfa nel Toscano Enduro, cresce l'attesa per la Gressan-Pila

Una giornata difficilissima quella di domenica 17 maggio a Castelnuovo Val di Cecina, teatro della quarta tappa del Toscano Enduro Series e dell'esordio stagionale della Coppa Italia. Cinque prove speciali insidiose, dove i rider hanno dovuto fare i conti con un tracciato pesantemente fangoso che ha messo a dura prova tecnica e resistenza.

La vittoria assoluta è andata a Tommaso Calonaci (Otto Racing Bike; 18’09”), davanti a Mirco Vendemmia (Ab GravityTeam: 18’49”) e a

Tiziano Pichelli (Tsi Free Bike; 19’48”). In 51° posizione assoluta, prima Open Donne, Emilie Polo (Team Fristads Merida; 25’03”) che precede, 60°, Irene Savelli (Young Riderz Bike360M; 26’31).



Strada



Non sarà ancora sbiadito il ricordo dell’arrivo di tappa del Giro d’Italia e, due settimane più tardi, domenica 7 giugno, torna protagonista la strada dell’Envers che ospiterà d’edizione 2026 della Gressan – Pila, gara che sarà valida quale Campionato regionale della montagna.



La partenza, fissata alle 10, dalla località la Borettaz di Gressan, porterà i concorrenti ai 1850 metri di Pila. La gara, giunta alla sua 22° edizione ha come prestazione migliore sui 19 chilometri del percorso quella fatta registrare da Wladimir Cuaz (51’05”) nel 2018, atleta ora del Gs Godioz che ha nel palmares ben cinque successi (e quattro consecutivi); la femminile il primato appartiene a Simona Massaro con l’incredibile crono di 56’43”). Non disputata lo scorso anno, la Gressan-Pila ha visto primeggiare nel 2024 Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini; 53’23”) e Charlotte Bonin (Gs Aquile; 1h 05’21”).

