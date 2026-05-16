Ciclismo: Gabriel Borre sul podio Under 23 a Courmayeur

Grande spettacolo ai piedi del Monte Bianco nella prima giornata della Courmayeur MTB Event 2026, quarta e ultima prova dell’Italia Bike Cup per le categorie Elite e Under 23. Sul tracciato valdostano si sono sfidati alcuni dei migliori interpreti internazionali della mountain bike, regalando gare combattute e di alto livello tecnico. A sorridere, oltre ai grandi protagonisti stranieri, sono stati anche gli atleti valdostani, capaci di mettersi in evidenza davanti al pubblico di casa.

La copertina di giornata se la prende Gabriel Borre del Team Trisports VdA, autore di una prestazione di grande spessore. Sempre nelle posizioni di vertice per gran parte dei sei giri di gara, il valdostano ha chiuso ottavo assoluto e soprattutto secondo nella categoria Under 23, confermandosi tra i giovani più interessanti del panorama nazionale.

Nella gara Open femminile dominio assoluto della danese Sofie Pedersen, capace di fare subito il vuoto e di tagliare il traguardo in 1h20’34”. Alle sue spalle la francese Léna Gerault, staccata di 1’15”, e la tedesca Finja Lippi a 1’43”. Quarta assoluta e prima Under 23 la francese Tatiana Tournout, mentre la migliore italiana è stata Lucia Bramati, quinta.

Da sottolineare anche il positivo ritorno alle competizioni di Nicole Pesse del Cs Carabinieri. Dopo l’infortunio rimediato nella Swiss Cup, la valdostana ha chiuso con un incoraggiante sesto posto, accusando un ritardo di 6’13” dalla vincitrice ma mostrando segnali importanti in vista dei prossimi appuntamenti.

Nella prova maschile Elite e Under 23 è stata invece la Wilier-Vittoria Factory Team a monopolizzare la scena. A imporsi è stato Simone Avondetto in 1h16’47”, davanti al compagno di squadra Juri Zanotti, secondo a 56 secondi, e al carabiniere Filippo Fontana, terzo a 1’43”. Quarto il francese Yannis Musy, mentre il danese Gustav Pedersen ha conquistato il successo tra gli Under 23.

Alle spalle dei grandi nomi internazionali, Gabriel Borre ha saputo mantenere un ritmo elevato per tutta la corsa, chiudendo con un distacco di 4’39” dal vincitore assoluto. Più indietro Thierry Philippot del Gs Lupi Valle d’Aosta, 38° al traguardo.

Buoni risultati valdostani anche nelle categorie giovanili. Tra gli Juniores donne successo di Mariachiara Signorelli davanti ad Angelica Gatto e Nicole Azzetti. In campo maschile, invece, Paolo Costa del Gs Lupi Valle d’Aosta ha sfiorato il podio restando nelle prime posizioni per tutta la gara e chiudendo quarto, a 1’58” dal vincitore Roberto Pinna della Santa Cruz Tsa Beltrami. Sul podio anche Jacopo Puteggio e Giovanni Bosio.

Nelle retrovie della classifica sono arrivati Christian Faita, Sebastian Amadei, Matteo Abbate, Mathias Consoli e Cesare Fontanelle, impegnati comunque in una prova dal livello tecnico molto elevato.

La due giorni di Courmayeur si concluderà domani con le prove dedicate alle categorie Esordienti e Allievi. Il programma scatterà alle 9.30 con gli Esordienti primo e secondo anno, proseguirà alle 11.30 con Allievi ed Esordienti donne e si chiuderà nel pomeriggio con le gare Allievi maschili.

Sul fronte strada, infine, si è aperto in Francia il Tour de Gévaudan riservato alla categoria Juniores. Nella prima tappa, la Le Choizal-Le Choizal di 71 chilometri, successo allo sprint della francese Thaïs Poirier davanti alla ceca Linda Sitkova e alla connazionale Justine Baud. Buona prova anche per Elisa Giangrasso del Team Ceresetto Canturino, nona nella volata del gruppo principale con un ritardo di 5 secondi dalla vincitrice.