Ciclismo: Gli atleti valdostani sbancano il Memorial Chiavassa a Sommariva Perno

Ancora risultati importanti per il ciclismo valdostano giovanile, protagonista ieri sera a Sommariva Perno, nel Cuneese, dove si è disputato il Memorial Pinuccio Chiavassa, gara su strada “tipo pista” caratterizzata da sprint a punti ogni due giri e da un tracciato cittadino di 850 metri da ripetere più volte in base alle categorie.

Le società valdostane hanno letteralmente monopolizzato le classifiche, conquistando vittorie, podi e numerosi piazzamenti nelle varie categorie, confermando la crescita del movimento regionale.

Nella categoria Allievi, disputata su 14 giri con sette volate, è arrivato un autentico dominio rossonero nella prova femminile. A imporsi è stata Siria Valenti del Gs Lupi Valle d’Aosta, davanti a Matilde Anselmi dell’Orange Bike Team. Terzo posto per Nicole Vevey del Gs Lupi e quarta piazza per Amélie Cerise dell’Orange Bike Team, per un poker tutto valdostano che non ha lasciato spazio alle avversarie.

Tra gli Allievi maschi, ottima seconda posizione per Joel Philippot del Gs Lupi Valle d’Aosta, battuto soltanto da Carlo Partengo dell’Ardens Cycling Team. A completare il podio è stato Lisandro Lorenzo Talia del Bordighera.

Molto bene anche gli Esordienti, impegnati su dieci giri e cinque sprint. La valdostana Giulia Renzulli del Gs Lupi Valle d’Aosta ha centrato il successo femminile chiudendo addirittura quarta assoluta nella classifica generale. Alle sue spalle Alessia Pellicanò dell’Orange Bike Team, per una splendida doppietta regionale, mentre terza è terminata Zaira Shah della Rostese.

Nella categoria G6, corsa su otto giri con quattro volate, la vittoria è andata a Leonardo Maran dell’Alba Bra Langhe Roero. Tredicesimo posto per Simone Dorio del Gs Godioz, mentre Alys Torgneur del Gs Lupi ha chiuso quattordicesima assoluta e terza tra le Donne. Davanti a lei, rispettivamente ottava e undicesima, Ambra Balbis della Vigor e Sofia Felici dell’Esperia Piasco. Dal diciassettesimo al diciannovesimo posto si sono piazzati Lorenzo Andreo del Gs Lupi, Kilian Vittone dell’Orange Bike Team e Antonio Raso del Gs Lupi.

Anche nella G5 non sono mancati i risultati di prestigio per i valdostani. La gara, disputata su sei giri e tre sprint, è stata vinta da Brian Brusco della Contraband Cycling Team, ma alle sue spalle sono saliti sul podio Sebastian Leo e Niccolò Fianco dell’Orange Bike Team, autori di una brillante prova. Ottavo Teo Sartori dell’Orange Bike Team, nono André Frassy del Gs Lupi Valle d’Aosta e decima Solei Bianquin, anch’essa del Gs Lupi. Undicesima Céline Pellissier dell’Orange Bike Team, seconda tra le ragazze, preceduta soltanto da Nicole Castellino dell’Ardens, settima assoluta. Quattordicesimo Alexis Cristofoli del Gs Lupi.

Infine la categoria G4, articolata su quattro giri e due sprint, ha visto il successo di Thomas Bertani della Contraband Cycling Team davanti a Cristoforo Zarfi dell’Ardens e ad Alice Quintavalle della Quiliano Bike.