Ciclismo: Al Gs Lupi la prima tappa del Grand Prix Giovanissimi di Valpelline

È partita da Valpelline l’edizione 2026 del Grand Prix Giovanissimi, manifestazione dedicata alle giovani promesse della mountain bike valdostana. La prova inaugurale, organizzata dal Technical Bike Center Valpelline, ha richiamato oltre centotrenta concorrenti, regalando una giornata di sport, entusiasmo e grande partecipazione.

A livello societario è stato il Gs Lupi Valle d’Aosta a conquistare il primo successo stagionale grazie ai 337 punti complessivi raccolti nelle varie categorie. Alle sue spalle si sono piazzati l’Orange Bike Team con 257 punti e il Cs Lys con 90.

Le prime vittorie individuali della stagione portano la firma di Elodie Cristofoli, Vittoria Di Mattia, Claire Guichardaz, Elodie Gerard, Celine Pellissier, Alys Torgneur, Dennis Persico, Luca Dorio, Cesare Mancinelli, Henry Perruchon, Sebastian Leo e Julien Marchi.

G1

Tra le ragazze successo di Elodie Cristofoli del Gs Lupi Valle d’Aosta davanti a Wendy Brunet dell’Orange Bike Team e Cecilia Lucianaz del Team Benato.

In campo maschile dominio del Gs Lupi con Dennis Persico davanti ai compagni Nathan Menel e Nicola Spairani.

G2

Vittoria Di Mattia del Gs Lupi Valle d’Aosta ha preceduto Emma Pramotton e Jane Maffeis, entrambe del Cs Lys.

Tra i maschi affermazione di Luca Dorio del Gs Godioz davanti a Timothy Pession e Kevin Perrin dell’Orange Bike Team.

G3

Nella prova femminile podio tutto targato Gs Lupi con Claire Guichardaz davanti a Martina Carrara e Matilde Raso Sarto.

Tra i maschi doppietta dell’Orange Bike Team grazie a Cesare Mancinelli e Tommaso Montaldo, con Giovanni Lucia del Gs Lupi in terza posizione.

G4

È stata Elodie Gerard della GranParadisoBike a imporsi davanti a Maeline Lazier del Cs Lys e Tosca Caliano della Cicli Lucchini.

Nella gara maschile Henry Perruchon del Gs Lupi ha avuto la meglio su Mathis Marchi dell’Orange Bike Team e su Ian Persico del Gs Lupi.

G5

Successo di Celine Pellissier dell’Orange Bike Team davanti a Nadine Daguin del Vtt Arnad e ad Anaïs Blanc del Gs Lupi.

Ancora una doppietta Orange Bike Team nella prova maschile con Sebastian Leo e Christophe Cortese, mentre André Frassy del Gs Lupi ha chiuso al terzo posto.

G6

Nella categoria femminile dominio del Gs Lupi con Alys Torgneur e Mart Rizzo nelle prime due posizioni, davanti a Vittoria Montaldo dell’Orange Bike Team.

Tra i ragazzi vittoria di Julien Marchi dell’Orange Bike Team davanti a Elias Vallet del Gs Lupi e Daniel Carlevato Savoia, ancora portacolori della formazione arancione.