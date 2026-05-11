Cross country: I neo campioni regionali protagonisti a Valpelline

Le condizioni meteo non hanno certo accompagnato i nuovi campioni regionali Xco, maglie rossonere assegnate a Valpelline per le categorie Allievi e Esordienti.

La giornata, organizzata dalla Technical Bike Center Valpelline ha goduto di una buona partecipazione di atleti provenienti da fuori Valle, competizione che ha assegnato i titoli a nuovi otto campioni valdostani: Matilde Anselmi, Amélie Cerise, Aurora Lecca, Michel Careri, Claudio Fianco, Nathan Evolandro e Nicolò Ottria.

Allievi secondo anno * Titolo rossonero a Matilde Anselmi (Orange Bike Team) che precede Nicole Vevey (Gs Lupi Valle d’Aosta) e Martina Bosonin (Orange Bike Team). Al maschile successo di Michel Careri (Orange Bike Team) davanti al duo del Gs Lupi formato da Joel Philippot e Raphael Tremblan.

Allievi primo anno * Doppietta dell’Orange Bike Team grazie a Amélie Cerise su Anna Lini, con terza Angelica Iseni (Pol. Ghisalbese) e podio rossonero, quarta assoluta, a Siria Valenti (Gs Lupi). Nei maschi s’impone Claudio Fianco (Orange Bike Team) su Raffaele Doniselli (Alba Orobia) e Samuele Fusaroli (L’Equilibrio Mtb). Sul podio dei regionali: quarto, Andrea Ianniello (Cicli Lucchini) e, settimo, Learco Hervé Collé (Eporediese Cicli Tessiore).

Esordienti secondo anno * Gradino alto del podio a Aurora Lecca (Gs Lupi) seguita da Alessia Pellicanò (Orange Bike Team) e da Giulia Renzulli (Gs Lupi). Nei maschi successo di Samuel Gasparella (Oasi Zegna) che precede il podio dei campionati regionali: Nathan Evolandro e Sergio Zigliani (Orange Bike Team) e Giovanni Marti (Cicli Lucchini).

Esordienti primo anno * Al femminile, unica concorrente, Amélie Berlier (Orange Bike Team). Nella competizione maschile vittoria di Gabriele Poletto (Alba Orobia). La maglia di campione valdostano va a, 8°, Nicolò Ottria (Ua Cycling Team), che precede, 9°, Gabriele Pession (Orange Bike Team) e, 11°, Giulio De Lucia (Team Trisports VdA) e, 14° Filippo Grosso (Gs Lupi).