Il rosa del Giro d’Italia accende il cuore di Aosta

Aosta si prepara a tingersi di rosa per vivere la magia del Giro d’Italia. Sabato 16 maggio, dalle 18:00 alle 24:00, via Croce di Città ospiterà l’evento “Febbre da Giro! Una Serata in Rosa”.

Si tratta del primo appuntamento del calendario “Aosta, Cuore in Rosa” pensato per coinvolgere tutta la città nell’attesa della competizione ciclistica più amata d’Italia.

Durante la serata, il centro cittadino si trasformerà in uno spazio di festa, musica e partecipazione: il centro di Aosta, tra via Croce di Città e piazza Roncas, sarà allestito a tema rosa e i dehors dei locali verranno decorati per l’occasione, creando un percorso urbano dedicato al Giro e aperto a cittadini, famiglie, visitatori e appassionati.

In place des Franchises, inoltre, sarà presente un photobooth dedicato all’evento in cui il pubblico potrà scattare delle fotografie e conservare un ricordo della serata.

Ad accendere la serata saranno le sonorità live di Fuat Sunay, sassofonista professionista capace di trasformare ogni performance in un momento elegante e coinvolgente, insieme all’energia de La Pecora Nera, realtà valdostana ormai riconosciuta per la capacità di creare eventi, atmosfera e partecipazione nel cuore della città. Intrattenimento e ritmo accompagneranno il pubblico lungo la via, trasformando la serata in una vera festa urbana in rosa.

Una serata pensata per vivere Aosta insieme tra cittadini, commercio, musica, socialità e spirito di comunità: “Con questo primo appuntamento abbiamo voluto costruire un momento capace di coinvolgere la città, le sue attività economiche e il pubblico in un clima di partecipazione diffusa verso il Giro d’Italia -dichiara l’Assessora allo sviluppo economico, attività produttive e attività urbana Simonetta Salerno-. Febbre da Giro nasce proprio con l’idea di valorizzare il centro cittadino, creare una rete tra eventi e commercio e accompagnare Aosta verso la partenza della tappa con un’iniziativa capace di animare gli spazi urbani rendendoli ancora più attrattivi”. L’iniziativa nasce in collaborazione con Confcommercio Valle d’Aosta con l’obiettivo di coinvolgere le attività cittadine e rendere il centro storico parte attiva del percorso di avvicinamento al Giro d’Italia: “Il nostro contributo serve a generare flussi di persone, a creare un clima di festa che invita allo shopping e al consumo -sostiene il Presidente di Confcommercio Ermanno Bonomi-. Quando le istituzioni e le associazioni di categoria lavorano insieme i benefici ricadono direttamente sul tessuto economico e sulla vitalità della nostra splendida Aosta”.

Parola d’ordine rosa, naturalmente. L’invito rivolto alla città è quello di partecipare e vivere insieme un primo grande momento di avvicinamento al Giro d’Italia, contribuendo a creare un clima di festa condivisa nel cuore di Aosta.