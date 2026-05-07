Il ciclismo giovanile riparte da Valpelline: al via il GP Giovanissimi 2026

Valpelline si prepara a diventare la capitale del ciclismo giovanile valdostano. Sabato 9 maggio la località ospiterà un doppio appuntamento di rilievo: una mattinata di sfide ad alto livello tecnico e un pomeriggio dedicato alle giovani promesse del Gran Premio Giovanissimi.
Il programma della giornata
La mattinata sarà scandita dalle prove di Cross Country (Xco) Top Class, con le partenze scaglionate per categoria:
- Ore 10.00: Esordienti 2° anno (seguiti dai 1° anno alle 10.45).
- Ore 11.30: Donne Allievi ed Esordienti (1° e 2° anno).
- Ore 12.30: Allievi 1° anno (chiusura con i 2° anno alle 13.45).
- Ore 10.30: Spazio ai più piccoli (5-12 anni, tesserati e non) con l'attività promozionale Gioco Ciclismo.
Dalle ore 15.00 scatterà ufficialmente la prima tappa del Gran Premio Giovanissimi, con gare su lunghezze variabili in base all'età dei partecipanti.
I prossimi appuntamenti della stagione
Il calendario ciclistico in Valle d’Aosta si annuncia ricchissimo:
- Maggio: Protagoniste la Valdigne con l'Internazionale C1 a Courmayeur (16-17) e i Campionati Italiani Short Track a La Salle (30-31).
- Giugno e Luglio: Il GP Giovanissimi farà tappa a Pontey, Gaby, Brusson e al Col de Joux, mentre La Thuile ospiterà la Coppa del Mondo Xco-Dh e Enduro dal 3 luglio.
- Agosto e Settembre: Grandi classiche come la Monterosa Prestige, il Giro della Valle d'Aosta e la GranParadisoBike di Cogne (20 settembre) chiuderanno la stagione.