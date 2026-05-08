GIRO D'ITALIA: PAUL MAGNIER VINCE LA PRIMA TAPPA DEL GIRO D'ITALIA E CONQUISTA LA PRIMA MAGLIA ROSA

Paul Magnier (Soudal Quick-Step) ha vinto la prima tappa del Giro d’Italia 109, la Nessebar-Burgas di 147 km, conquistando così la prima Maglia Rosa di leader della classifica generale.

Al secondo e terzo posto si sono classificati rispettivamente Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) ed Ethan Vernon (NSN Cycling Team).

Ordine d'arrivo

1 - Paul Magnier (Soudal Quick-Step) - 147 km in 3h21'08", media di 43,851 km/h

2 - Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) s.t.

3 - Ethan Vernon (NSN Cycling Team) s.t.

Classifica generale

1 - Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

2 - Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) a 4"

3 - Manuele Tarozzi (Bardiani CSF 7 Saber) a 4"

Le maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da Castelli Cycling.

Maglia Rosa, leader della Classifica Generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia: Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

Maglia Ciclamino, leader della Classifica a Punti, in collaborazione con ITA - Italian Trade Agency: Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

Maglia Azzurra, leader del Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum: Diego Pablo Sevilla (Team Polti VisitMalta)

Maglia Bianca, leader della Classifica Giovani, riservata agli atleti nati dopo il 1° gennaio 2001, sponsorizzata Conad: Paul Magnier (Soudal Quick-Step)

Pochi secondi dopo aver attraversato il traguardo, il vincitore di tappa e prima Maglia Rosa, Paul Magnier, ha dichiarato:

“Sono molto emozionato e orgoglioso della mia performance e di quella del team. È un'occasione importante per noi, che celebriamo la partnership con Castelli e con una maglia speciale. Adesso la cambierò con quella Rosa.

Nel finale volevamo stare davanti il più possibile per evitare cadute. Jasper Stuyven ha fatto un lavoro eccellente in preparazione dello sprint.

È la prima volta che riesco a battere campioni come Milan e sento di aver compiuto uno step importante per la mia carriera. Ho già vestito la Maglia Rosa al Giro Next Gen, adesso tocca al Giro dei grandi. Sarà bellissimo domani!”.