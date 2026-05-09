GIRO D'ITALIA: SILVA, UNA PRIMA STORICA

Sarà l’uruguaiano Guillermo Thomas Silva a vestire la Maglia Rosa, proprio nell’anno in cui il simbolo del Giro d’Italia festeggia il suo 95° compleanno. Il portacolori della XDS Astana Team, primo corridore uruguaiano a partecipare al Giro, ha reso memorabile il proprio debutto imponendosi sullo strappo finale di Veliko Tarnovo al termine di una tappa nervosa e spettacolare.

L’arrivo verso l’antica capitale della Bulgaria è stato segnato da una pesante caduta che ha coinvolto, tra gli altri, Derek Gee e Adam Yates. L’incidente ha costretto gli organizzatori a neutralizzare la corsa per circa quattro chilometri, congelando momentaneamente la situazione in gruppo.

Dopo la ripartenza, il Gran Premio della Montagna del Lyaskovets Pass ha acceso definitivamente la corsa. È stato Jonas Vingegaard a lanciare il primo vero attacco di questa Corsa Rosa. Alla sua accelerazione hanno risposto immediatamente Giulio Pellizzari e Lennert Van Eetvelt, mentre la Maglia Rosa di Paul Magnier perdeva contatto. Poco dopo, prima Jan Christen e successivamente il resto dei big della classifica generale sono riusciti a rientrare sul terzetto di testa.

Nel finale decisivo, Christian Scaroni si è sacrificato per il compagno di squadra, lanciando Silva verso una vittoria storica. L’uruguaiano ha superato negli ultimi metri Florian Stork e Giulio Ciccone, conquistando tappa e Maglia Rosa.

Classifica generale

Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) a 4” Egan Bernal (Netcompany Ineos) a 4”

Ordine d’arrivo

Guillermo Thomas Silva (XDS Astana Team) – 221 km in 5h39’25”, media 39.067 km/h Florian Stork (Tudor Pro Cycling Team) s.t. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) s.t.

Le Maglie ufficiali

Le maglie di leader del Giro d’Italia sono disegnate da Castelli.

Maglia Rosa (classifica generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia): Guillermo Thomas Silva

(classifica generale, sponsorizzata Io Sono Friuli Venezia Giulia): Guillermo Thomas Silva Maglia Ciclamino (classifica a punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency): Paul Magnier

(classifica a punti, in collaborazione con ITA – Italian Trade Agency): Paul Magnier Maglia Azzurra (Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum): Diego Pablo Sevilla

(Gran Premio della Montagna, sponsorizzata Banca Mediolanum): Diego Pablo Sevilla Maglia Bianca (miglior giovane): Guillermo Thomas Silva, indossata da Jan Christen

Le parole della nuova Maglia Rosa

In conferenza stampa, Guillermo Thomas Silva ha raccontato tutta la propria emozione:

“Questa corsa ha consacrato tanti campioni e porta con sé una storia incredibile. È un enorme onore essere ora al comando. La mia famiglia mi ha sostenuto tantissimo fin da quando ero bambino, quindi è bellissimo averli qui in Bulgaria per il mio primo Giro d’Italia e permettere loro di assistere alla mia vittoria.

I miei compagni di squadra sono stati fondamentali. Mi hanno messo nella migliore posizione possibile. Vedremo per quanto tempo riuscirò a conservare la Maglia Rosa. Prima di tutto voglio godermi questo momento e volare in Italia con la maglia. Era già storico per il mio Paese avere per la prima volta un uruguaiano al via. È ancora più storico farlo con la Maglia Rosa”.

Le statistiche

Guillermo Thomas Silva è il primo uruguaiano della storia a partecipare al Giro d’Italia e conquista immediatamente la prima vittoria e la prima Maglia Rosa per il suo Paese. L’Uruguay diventa così la 37ª nazione a vincere una tappa del Giro e la 31ª a vestire la Maglia Rosa.

Per Silva si tratta dell’ottava vittoria da professionista e della prima in assoluto in una corsa WorldTour.

Dodicesimo successo stagionale per la XDS Astana Team.

Silva vince al debutto al Giro, come riuscito nel 2025 a corridori del calibro di Wout van Aert e Juan Ayuso.

Per il terzo anno consecutivo la Maglia Rosa viene indossata da un corridore americano, dopo Jhonatan Narváez nel 2024 e Isaac del Toro nel 2025.

Secondo podio al Giro per Florian Stork, ancora una volta al secondo posto.

Nono podio di tappa al Giro per Giulio Ciccone.

Diego Pablo Sevilla è il primo corridore a conquistare i primi quattro GPM di un Giro da Giulio Ciccone nel 2019.

Paul Magnier è il primo francese a conservare la Maglia Ciclamino dopo la seconda tappa del Giro.

Domani la Plovdiv-Sofia

La tre giorni bulgara del Giro d’Italia si chiuderà domani con la tappa da Plovdiv a Sofia, ultimo appuntamento prima del trasferimento della corsa in Italia.