Nuoto: Aosta Nuoto in crescita alla terza tappa del Grand Prix Esordienti B

C’è entusiasmo, c’è crescita e c’è soprattutto la sensazione di un gruppo che sta prendendo forma gara dopo gara. L’Aosta Nuoto ASD ha partecipato alla 3ª tappa del Grand Prix Esordienti B, andata in scena nella piscina comunale di Saint-Vincent, appuntamento inserito nel calendario regionale della FIN e banco di prova importante per i giovani talenti valdostani.

A guidare la squadra l’allenatore Federico Gottardi, che ha convocato Giorgia Chicu, Noah Ghignone, Alessandro Iannaccone, Tykhon Lytvynenko, Milo Morelli e Michel Pagliaro. Un gruppo compatto, determinato, capace di affrontare la competizione con lo spirito giusto, quello che unisce ambizione personale e senso di appartenenza.

Come da tradizione del circuito Grand Prix, la manifestazione si è aperta con la staffetta 4x50 rana maschile composta da Iannaccone, Lytvynenko, Pagliaro e Ghignone. Il quartetto ha chiuso al 16° posto con il tempo di 3’55”00, rompendo subito il ghiaccio in un clima acceso dal tifo di compagni e famiglie. Una prova che ha dato ritmo alla giornata e ha consolidato l’idea di una squadra che, al di là del piazzamento, sa sostenersi e lottare insieme.

Sul piano individuale i riscontri sono stati più che incoraggianti. Spicca la prestazione di Alessandro Iannaccone, autore del miglior tempo nei 100 dorso con un brillante 1’27”4, crono che gli è valso il primo posto nella specialità. Non pago, si è distinto anche nei 50 rana, dove ha conquistato il quarto tempo in 49”7, confermando versatilità e qualità tecniche.

Alessandro Iannaccone

Buona la prova di Giorgia Chicu, 14ª nei 100 dorso con 1’47”4 e 26ª nei 50 rana in 53”3. Risultati che raccontano un percorso di crescita costante, fatto di applicazione in allenamento e maggiore sicurezza in gara. Nei 100 dorso maschili si è messo in evidenza anche Noah Ghignone, 22° con il tempo di 1’45”00, dimostrando determinazione e margini di miglioramento interessanti.

Oltre ai numeri, ciò che emerge è la qualità dell’atteggiamento. I giovani atleti dell’Aosta Nuoto hanno mostrato concentrazione, disciplina e voglia di confrontarsi, ingredienti fondamentali in una fase formativa in cui ogni gara rappresenta un tassello del percorso.

Soddisfatto l’allenatore Federico Gottardi, che ha evidenziato i progressi tecnici e l’approccio competitivo dei suoi ragazzi, sottolineando come appuntamenti come il Grand Prix siano passaggi chiave per costruire esperienza e consapevolezza. La strada è tracciata, e i segnali sono quelli di una crescita concreta.

Lo sguardo ora si sposta al prossimo impegno: il Campionato Regionale di Categoria in vasca da 25 metri, in programma dal 7 al 15 marzo. Un banco di prova ancora più impegnativo, dove l’Aosta Nuoto sarà chiamata a misurarsi ai massimi livelli regionali. Con questi presupposti, l’obiettivo non è solo partecipare, ma continuare a migliorarsi, bracciata dopo bracciata.