Nuoto: Aosta Nuoto chiude il Grand Prix Esordienti A tra piazzamenti e segnali di crescita

Si chiude con una giornata intensa e ricca di spunti il 4° Grand Prix Esordienti A, andato in scena a Torino, nella cornice del Palazzo del Nuoto, ultima tappa del circuito stagionale. L’Aosta Nuoto ASD ha risposto presente, portando in vasca un gruppo numeroso e motivato, capace di lasciare il segno sia nelle prove di squadra sia nelle gare individuali.

La manifestazione si è aperta con le staffette 4x50 misti, tradizionale antipasto capace di accendere subito il clima gara. La squadra femminile composta da Roggero, Chira, Giannelli e Dherin ha chiuso al 14° posto con il tempo di 2’33”2, una prova ordinata e combattiva che ha dato il via alla giornata. Poco dopo è toccato alla staffetta maschile con Fazari, Macrì, Amendolia e Caruso, autori di una prestazione solida che è valsa il 10° posto in 2’22”10, tempo che conferma la competitività del quartetto valdostano nel panorama regionale.

Nel concentramento femminile, l’Aosta Nuoto ha trovato conferme importanti soprattutto nei 100 stile libero. Protagonista Francesca Chira (nella foto), che ha sfiorato il podio con un brillante 4° posto in 1’12”5, nuotando una gara determinata, costruita con un passaggio regolare e un finale in progressione. Subito dietro, ottimo 6° tempo per Marta Giannelli in 1’13”6, capace di restare agganciata al gruppo di testa e di gestire con maturità la seconda vasca. Per Chira è arrivata anche un’altra top ten nei 200 rana, chiusi al 10° posto in 3’16”80, prova di resistenza e controllo in una specialità che richiede ritmo e precisione tecnica.

Nel pomeriggio spazio al concentramento maschile, dove si è messo in evidenza Gerardo Fazari. Nei 200 stile libero ha centrato il 7° tempo in 2’23”00, interpretando la gara con coraggio e tenuta nella seconda parte. Successivamente, nei 50 dorso, ha conquistato il 10° posto in 35”8, dimostrando versatilità e buone qualità anche sulla distanza sprint.

Staffetta femminile

A guidare il gruppo, i coach Mattia Castiglioni e Federico Gottardi, che hanno convocato per l’evento Francesco Amendolia, Vincenzo Caruso, Rebecca Cantelli, Francesca Chira, Sophie Chuc, Jacopo Daddi, Laetitia Desaymonet, Chloé Dherin, Alice D’Introno, Cecilia Fazari, Gerardo Fazari, Edoardo Giuliani, Tommaso Macrì, Marta Giannelli, Lisa Nachtmann, Helène Nossein, Alessandra Palma, Lianna Quintana Batista, Solidea Roggero, Ludovica Romeo, Aylin Sacchet e Carlotta Santomassimo. Un gruppo ampio che testimonia il lavoro strutturato portato avanti nel settore giovanile.

La tappa torinese ha rappresentato un banco di prova significativo e, al tempo stesso, la chiusura di un percorso stagionale che ha consentito allo staff tecnico di fare un primo bilancio in vista dei prossimi appuntamenti in vasca da 50 metri. L’attenzione si sposta ora sugli Esordienti B, attesi per la 3ª tappa del Grand Prix alla piscina di Saint-Vincent.

Per l’Aosta Nuoto ASD, la giornata di Torino conferma la solidità del progetto giovanile: risultati che non parlano solo di piazzamenti, ma di crescita tecnica, esperienza e consapevolezza agonistica. Un patrimonio costruito vasca dopo vasca, che guarda già alle prossime sfide con ambizione e continuità.