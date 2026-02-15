Nuoto: Aosta Nuoto ASD in evidenza al Trofeo Fulvio Albanese, finali e medaglie a Torino

Fine settimana di grande valore tecnico per la squadra Assoluti dell’Aosta Nuoto ASD, impegnata dal 13 al 15 febbraio al Trofeo Fulvio Albanese, andato in scena al Palazzetto del Nuoto di Torino e organizzato dal Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Federazione Italiana Nuoto.

La manifestazione, dedicata alla memoria del tecnico Fulvio Albanese, ha rappresentato un banco di prova di alto livello, con la partecipazione di società provenienti da alcune delle regioni più competitive del panorama natatorio nazionale. Il programma si è sviluppato su tre giornate di gare in vasca corta con finali di categoria, culminando nella sessione conclusiva in vasca olimpica riservata alle finali assolute.

Guidata dal tecnico Edoardo Giovannetti, affiancato da Federico Gottardi, la formazione valdostana ha schierato un gruppo numeroso e competitivo, ottenendo complessivamente 15 finali di categoria e numerosi piazzamenti di rilievo. Tutte le medaglie conquistate sono arrivate nelle rispettive categorie di appartenenza, a conferma della solidità del lavoro svolto.

Grande protagonista del fine settimana è stata Corinne Desandré, impegnata in 14 gare e capace di conquistare 7 finali. Per lei sono arrivate:

Argento nei 50 farfalla Ragazzi femmine – 28"40

Bronzo nei 50 stile libero Ragazzi femmine – 26"56

Di assoluto rilievo anche il quarto posto nella finale assoluta dei 50 stile libero in vasca olimpica, risultato che certifica la sua capacità di competere anche ai massimi livelli.

Ottime indicazioni anche da Maya Melotto Sureda, che ha conquistato:

Bronzo nei 100 stile libero Ragazzi femmine – 1'00"90

Bronzo negli 800 stile libero

Prestazioni che confermano un percorso di crescita costante e una notevole completezza tecnica.

Buona anche la prova di Valeria Gutu, che ha chiuso:

5ª nei 50 rana Ragazzi femmine – 35"05

Un risultato che la colloca tra le migliori interpreti della specialità nella sua categoria.

In campo maschile, Matteo Espositi ha ottenuto:

5° posto nei 50 rana Ragazzi maschi – 29"53

Prestazione solida in un contesto di alto livello tecnico.

Di rilievo anche la prova di Elena Navarretta, qualificata per la finale assoluta dei 200 misti in vasca olimpica, chiusa con il tempo di:

2'38"15

A coronamento delle ottime prestazioni complessive, diversi atleti dell’Aosta Nuoto ASD hanno conquistato l’accesso alle finali assolute in vasca olimpica:

Valeria Gutu (50 rana)

Corinne Desandré (50 farfalla, 100 stile libero)

Matteo Espositi (50 e 100 rana)

Elena Navarretta (200 misti)

Un risultato di grande valore che conferma la crescita tecnica del gruppo anche nel confronto diretto con l’élite della manifestazione.

«Il livello medio della competizione è stato molto alto – ha commentato il tecnico Edoardo Giovannetti –. La squadra ha risposto molto bene, conquistando numerose finali e medaglie di categoria. Corinne si è distinta per continuità, mentre Maya e Valeria hanno confermato progressi importanti. Le qualificazioni alle finali assolute in vasca olimpica premiano il lavoro quotidiano svolto».

Il Trofeo Fulvio Albanese rappresenta dunque una tappa significativa nel percorso di crescita della squadra Assoluti dell’Aosta Nuoto ASD, che continua a consolidare la propria presenza nel panorama natatorio nazionale con risultati concreti e prospettive incoraggianti.

Il prossimo appuntamento per l’Aosta Nuoto ASD è fissato per il 21 e 22 febbraio, con la 4ª Giornata del Grand Prix Esordienti A.