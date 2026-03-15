Nuoto: Aosta Nuoto protagonista ai Campionati regionali invernali

Quando una squadra riesce a coniugare risultati di vertice, crescita dei giovani e presenza costante nelle finali, significa che il lavoro svolto durante la stagione sta andando nella direzione giusta. È la sensazione lasciata dall’Aosta Nuoto ASD ai Campionati Regionali Invernali di Categoria in vasca corta (25 metri), disputati negli ultimi due fine settimana – 7/8 marzo 2026 e 14/15 marzo 2026 – al Palazzetto del nuoto di Torino e organizzati dal comitato regionale della Federazione Italiana Nuoto Piemonte e Valle d’Aosta.

La manifestazione, tradizionale appuntamento che chiude la stagione invernale in vasca corta, ha riunito i migliori nuotatori regionali qualificati nelle varie categorie. In questo contesto altamente competitivo la squadra Assoluti dell’Aosta Nuoto, guidata dal tecnico Edoardo Giovannetti con il supporto degli allenatori Mattia Castiglioni e Federico Gottardi, ha presentato un gruppo numeroso e competitivo composto da Thomas Arghittu, Davide Carere, Pietro Cerrato, Maxim Chuc, Corinne Desandré, Matteo Espositi, Annamaria Fazari, Petra Favre, Chloé Gerbaz, Giada Griso, Valeria Gutu, Beatrice Mazzone, Maya Melotto Sureda, Davide Merighi, Emma Morsetti, Elia Nachtmann, Elena Navarretta e Greta Vicentini.

La grande protagonista della rassegna è stata senza dubbio Corinne Desandré, autrice di una prestazione di assoluto livello che conferma il suo eccellente stato di forma. L’atleta valdostana ha conquistato tre medaglie d’oro nei 50 farfalla con il tempo di 28”26, nei 50 stile libero in 26”32 e nei 100 misti chiusi in 1’07”7, aggiungendo poi un argento nei 100 farfalla con 1’03”49 e un bronzo nei 100 stile libero con 58”04. Un bottino importante che testimonia la sua grande versatilità tra le diverse specialità e che la proietta con fiducia verso i prossimi impegni nazionali.

Molto positiva anche la prova di Matteo Espositi (nella foto), capace di conquistare due medaglie d’argento nei 100 rana con il tempo di 1’04”2 e nei 50 rana in 29”09. In particolare proprio la prova sui 50 metri rappresenta un segnale incoraggiante in prospettiva dei Criteria nazionali, dove il margine di miglioramento resta ancora interessante.

Tra le note più belle della manifestazione c’è anche l’oro conquistato da Valeria Gutu nei 50 rana con il tempo di 34”95, risultato che conferma il buon livello raggiunto dall’atleta in una gara sempre molto competitiva.

Accanto alle medaglie, la squadra valdostana ha raccolto anche piazzamenti di grande valore. Da sottolineare soprattutto i quinti posti ottenuti da Maya Melotto Sureda nei 50 stile libero e nei 100 stile libero, oltre al quinto posto di Chloé Gerbaz nei 50 rana, risultati particolarmente significativi considerando l’elevato livello delle finali regionali.

Altri piazzamenti nei primi otto – quindi a punti nella classifica regionale – sono arrivati da Annamaria Fazari nei 50 dorso e 100 dorso e da Elia Nachtmann nelle stesse distanze del dorso, segno di una competitività diffusa che rappresenta uno degli aspetti più incoraggianti per il futuro della squadra.

L’Aosta Nuoto ha preso parte anche alle staffette femminili con la formazione ragazze nella 4×100 stile libero composta da Fazari, Gerbaz, Melotto e Vicentini, e nella 4×100 misti con Fazari, Gutu, Gerbaz e Melotto, gare che hanno permesso alle giovani valdostane di confrontarsi con le migliori realtà del panorama regionale.

Valeria Guttu

Al termine della manifestazione il tecnico Edoardo Giovannetti ha tracciato un bilancio soddisfatto della rassegna: «Questi Campionati Regionali Invernali sanciscono la fine della stagione in vasca corta. Corinne Desandré si è dimostrata in buona forma in vista dei Criteria con tre ori, un argento e un bronzo. Matteo Espositi ha conquistato due argenti, molto positivo quello nei 50 rana in ottica Criteria. Bene anche Gutu con un oro. Molto significativi i quinti posti di Melotto nei 50 e 100 stile libero e di Gerbaz nei 50 rana, oltre alle altre prestazioni a punti dei nostri atleti».

Archiviato l’appuntamento regionale, l’attenzione dello staff e degli atleti si sposta ora sui Criteria Nazionali Giovanili di Nuoto, dove saranno impegnati Corinne Desandré nei 50 farfalla e 50 stile libero, con possibile qualificazione anche nei 100 farfalla e 100 stile libero in base alle graduatorie nazionali. In gara anche Matteo Espositi nei 50 rana e 100 rana, mentre Valeria Gutu resta in attesa della definizione delle graduatorie nazionali, considerando che nei 50 rana non è previsto un tempo limite di qualificazione.

Parallelamente all’attività giovanile sono arrivati ottimi segnali anche dal settore master. Le atlete dell’Aosta Nuoto Giada Dellea (ds) Alessandra Siddi (sn) hanno infatti partecipato al 2° Trofeo Master Team Insubrika disputato a Sesto Calende. Nella categoria M25F, Giada Dellea ha conquistato il primo posto nei 50 stile libero con il tempo di 30”21 e nei 50 dorso con 33”01, mentre Alessandra Siddi ha ottenuto il primo posto nei 50 farfalla con 31”83, il secondo posto nei 50 dorso con 34”07 e il primo posto nei 400 misti chiusi in 5’30”63.

Nel complesso la rassegna torinese consegna dunque all’Aosta Nuoto un bilancio decisamente incoraggiante: medaglie, finali e buone prospettive nazionali raccontano una squadra viva e competitiva, capace di crescere stagione dopo stagione grazie al lavoro costante dello staff tecnico e all’impegno di un gruppo di atleti sempre più protagonista nel panorama natatorio regionale.