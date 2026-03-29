Nuoto: Aosta Nuoto, esordio in grande stile per gli Esordienti A

Domenica 29 marzo, il Palazzetto del Nuoto di Torino ha fatto da cornice alla 1ª Manifestazione Esordienti A v.50, primo banco di prova importante in vasca lunga per i giovani talenti dell’Aosta Nuoto.

Il gruppo, guidato dal coach Mattia Castiglioni, ha visto la partecipazione di un nutrito numero di Esordienti A: Rebecca Cantelli, Francesca Chira, Sophie Chuc, Alice D’Introno, Laetitia Desaymonet, Chloé Dherin, Cecilia Fazari, Marta Giannelli, Lisa Nachtmann, Martina Ines Norbiato, Helene Nossein, Alessandra Palma, Lianna Quintana Batista, Solidea Roggero, Ludovica Romeo, Aylin Sacchet, Carlotta Santomassimo, Francesco Amendolia, Vincenzo Caruso, Jacopo Daddi, Gerardo Fazari, Edoardo Giuliani e Tommaso Macrì.

Tutti gli atleti si sono confrontati nelle gare dei 100 e 200 stile libero, una prova significativa per testare resistenza, tecnica e adattamento alla vasca da 50 metri, una sfida diversa rispetto ai 25 metri a cui sono abituati.

I migliori risultati parlano chiaro e confermano la qualità del lavoro in allenamento:

100 stile libero femmine 8° tempo Francesca Chira – 1’11”10 20° tempo Marta Giannelli – 1’14”60 22° tempo Chloé Dherin – 1’14”70 25° tempo Solidea Roggero – 1’15”30

100 stile libero maschi 13° tempo Gerardo Fazari – 1’07”10 20° tempo Francesco Amendolia – 1’10”20 25° tempo Vincenzo Caruso – 1’11”80

200 stile libero femmine 5° posto Francesca Chira – 2’37”70 10° posto Marta Giannelli – 2’42”70 25° posto Chloé Dherin – 2’51”40

200 stile libero maschi 3° posto Gerardo Fazari – 2’25”40 18° posto Vincenzo Caruso – 2’38”30 19° posto Francesco Amendolia – 2’39”20



Rebecca Cantelli

Il coach Mattia Castiglioni non nasconde la soddisfazione: “La risposta dei ragazzi è stata ottima, sia dal punto di vista tecnico che dell’atteggiamento in gara. Indicazioni incoraggianti in vista di un mese di appuntamenti intensi e impegnativi, con una preparazione che si conferma promettente.”

Nel frattempo, l’attenzione della società rimane anche sui Campionati Italiani Giovanili (Criteria) a Riccione, dove stanno rappresentando l’Aosta Nuoto gli atleti Corinne Desandré, Valeria Gutu e Matteo Espositi.

Segnali positivi, dunque, dal settore giovanile valdostano, con risultati che confermano la crescita tecnica e la passione di questi ragazzi: un motivo in più per guardare con fiducia al futuro dell’Aosta Nuoto.