Atletica: Tanti primati personali per l'Atletica Cogne e Saroglia conquista il pass per gli Italiani nell’asta

Domenica 1° febbraio, al Palaindoor di Aosta, si è disputata la prima giornata dei Campionati Regionali Indoor Cadetti e Cadette, con in programma anche alcune gare di contorno riservate alle categorie Allievi e Juniores. Una giornata intensa e ricca di contenuti, che ha visto numerosi atleti migliorare i propri primati personali e conquistare piazzamenti di rilievo.

Nei 60 metri Cadette ottima la prova di Eleonora Dellio, che sale sul secondo gradino del podio fermando il cronometro a 8”48 in batteria e 8”52 in finale, entrambi nuovi primati personali. Ai piedi del podio Emma Cornacchia, quarta con 8”96 in batteria e 9”08 in finale, alla sua prima esperienza sulla distanza dei 60 metri indoor. A seguire Viola Jacquin, sesta con 9”30 e 9”45, Giorgia Garino, 39ª con 9”57 (PB), e Agata Mombelli, 43ª con 9”75 (PB).

Tra i Cadetti è Alessandro Bois a conquistare il podio con un brillante terzo posto, grazie a 8”62 in batteria e 8”72 in finale. Subito dietro Julien Becquet, quarto con 8”67 e 8”75. Buona anche la prova di Giorgio Debernardi, sesto con 8”85 e 8”92, mentre Matteo Debernardi chiude al 23° posto con 8”91.

Nel salto triplo Cadette arriva un altro secondo posto per Eleonora Dellio, che all’ultimo salto atterra a 10,11 m, superando per la prima volta la barriera dei dieci metri e migliorando il proprio primato personale (precedente 9,95 m).

Nel getto del peso Cadette (3 kg) è ancora podio con Viola Jacquin, seconda con 7,16 m. Seguono Noemi Chapel, quarta con 6,33 m, e Agata Mombelli, sesta con 4,90 m. Tra i Cadetti, con l’attrezzo da 4 kg, Leonardo Renda si laurea campione regionale, vincendo la gara con un lancio da 8,54 m realizzato all’ultimo tentativo.

Spazio anche alle categorie maggiori, con ottimi riscontri nel salto con l’asta. In campo femminile grande prestazione di Martina Saroglia, che migliora il proprio primato personale di dieci centimetri e centra il minimo di qualificazione per i Campionati Italiani Allieve con la misura di 3,00 m. Saroglia entra in gara a 2,70 m, superando al primo tentativo anche 2,80 m e 2,90 m; i 3,00 m arrivano al secondo tentativo, mentre non riesce l’assalto a 3,10 m. Un risultato che vale comunque il pass per i Campionati Italiani Indoor, in programma ad Ancona il 14 e 15 febbraio.

Nel salto con l’asta maschile in gara anche Leonardo Marana, che supera al primo tentativo 3,75 m e 3,90 m, fermandosi poi a 4,05 m, misura che avrebbe rappresentato il suo nuovo primato personale.

Una prima giornata di Regionali Indoor che conferma la vivacità del movimento giovanile e regala segnali più che incoraggianti in vista dei prossimi appuntamenti stagionali.

Risultati completi disponibili sul sito FIDAL