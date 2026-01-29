Trail, lo Stars Trail Luseney scalda i motori: iscrizioni al via dal 1° febbraio

Gli appassionati di corsa in montagna possono iniziare a segnare la data sul calendario: domenica 1 febbraio aprono ufficialmente le iscrizioni per lo Stars Trail Luseney by Rossignol. L’evento, nato dalla passione di un gruppo di amici per i sentieri di Saint-Barthélemy, torna sabato 22 agosto per la sua seconda edizione, valida come quinta prova del Tour Trail Valle d’Aosta e inserita nei circuiti ITRA National League e UTMB Index.

La manifestazione metterà in palio il 2° Memorial Luca e Mario Reboulaz, un omaggio che lega lo sport alla memoria del territorio.

Tre distanze per tutti i gusti

L'organizzazione ha confermato il format dello scorso anno, con percorsi che toccano i punti più iconici della zona:

STL50 (51 km - 3.060 m D+): Il tracciato regina che porta gli atleti fino ai 2.600 metri del Bivacco Luca Reboulaz, passando per i rifugi Cunéy e Magià.

Il tracciato regina che porta gli atleti fino ai 2.600 metri del Bivacco Luca Reboulaz, passando per i rifugi Cunéy e Magià. STL25 (27 km - 1.860 m D+): Una distanza intermedia impegnativa e panoramica.

Una distanza intermedia impegnativa e panoramica. STL Family: Una passeggiata enogastronomica di 2,5 km intorno a Lignan, dove la fatica lascia il posto alla degustazione dei prodotti tipici valdostani.

Numeri chiusi e quote iscrizione

Per garantire la sicurezza e la qualità del servizio, i pettorali saranno limitati: 175 posti per la 50 km, 325 per la 25 km e 180 per la Family.

Fino al 31 marzo sarà possibile approfittare della tariffa agevolata:

STL50: 55 euro

55 euro STL25: 35 euro

35 euro STL Family: 20 euro (15 euro per gli under 10)

Le iscrizioni possono essere effettuate online sul portale Wedosport.net oppure fisicamente presso il negozio Technosport di Plan Félinaz (Charvensod).