Sebastian Leo e Julien Marchi brillano a Bra: doppio podio per l'Orange Bike

Una domenica di grandi soddisfazioni per i piccoli campioni dell'Orange Bike Team, impegnati sul circuito del Gran Premio Città di Bra. Grazie alle prestazioni individuali dei suoi atleti, la società valdostana ha conquistato un solido sesto posto nella classifica generale per team (vinta dal Contraband Cycling Team).

Giovanissimi: due podi e ottimi piazzamenti

Nelle diverse batterie, che prevedevano un circuito da ripetere più volte, spiccano due risultati di rilievo:

Categoria G5: Splendido secondo posto per Sebastian Leo , che cede solo a Brian Brusco. Nella stessa gara, ottava piazza per Niccolò Fianco .

Splendido secondo posto per , che cede solo a Brian Brusco. Nella stessa gara, ottava piazza per . Categoria G6: Terzo gradino del podio per Julien Marchi in una gara combattuta; bene anche Liam Janin , 6°, e Kilian Vittone , 12°.

Terzo gradino del podio per in una gara combattuta; bene anche , 6°, e , 12°. Categoria G4: Top 5 centrata da Mathis Marchi, che chiude in quinta posizione.

Strada: esordio stagionale per Elisa Giangrasso

Spostandosi sulle competizioni su strada, occhi puntati su Gossolengo (Piacenza) per il Trofeo Città di Gossolengo. Nella prova riservata alle Juniores Donne, Elisa Giangrasso ha bagnato l'esordio stagionale con un positivo 24° posto in una gara velocissima (media superiore ai 37 km/h) vinta da Azzurra Ballan.

Allievi: Enea Bortolotti Barrel nella testa del gruppo

Infine, a Cassano Magnago (Varese), è andato in scena il 1° Trofeo Ferruccio Franchi. In una gara caratterizzata da ritmi altissimi (oltre 42 km/h di media), Enea Bortolotti Barrel (Cicli Fiorin) ha confermato la sua ottima condizione chiudendo al 19° posto, terminando nel vivo della volata di gruppo che ha deciso la corsa.



