Campionato valdostano della montagna: domenica 7 giugno si corre la 22ª edizione della Gressan–Pila

I grandi specialisti delle pendenze e delle sfide in quota si preparano a riaccendere i motori. Domenica 7 giugno 2026 andrà in scena l'edizione numero 22 della Gressan–Pila, prestigioso e atteso appuntamento organizzato dal Gs Aquile e valido come prova ufficiale per il Campionato regionale della montagna.

La partenza è fissata alle 10, dalla località la Borettaz di Gressan, e porterà i concorrenti ai 1850 metri di Pila. La gara, giunta alla sua 22° edizione ha come prestazione migliore sui 19 chilometri del percorso quella fatta registrare da Wladimir Cuaz (51’05”) nel 2018, che ha nel palmares ben cinque successi (quattro consecutivi); al femminile il primato appartiene a Simona Massaro con l’incredibile crono di 56’43”.

La storica corsa in salita valdostana torna ufficialmente nel calendario agonistico dopo non essere stata disputata nel corso della passata stagione.

Nell'ultima edizione disputata, risalente al 2024, a imporsi sotto lo striscione d'arrivo erano stati lo stesso Wladimir Cuaz (Cicli Lucchini), capace di chiudere la sua fatica in 53’23”, e la triatleta azzurra Charlotte Bonin (Gs Aquile), vincitrice del tabellone femminile con il tempo di 1h 05’21”.