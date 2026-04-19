Ginnastica artistica femminile: nuove esperienze e successi per le ginnaste dell’Olimpia Aosta

Claire Savoye e Fatima Rosset, prima e quarta da sinistra, con le compagne della Tigers Academy

È stato un fine settimana di gare, emozioni e risultati importanti per le ginnaste dell’Olimpia Aosta, protagoniste su due fronti: a Torino, nel Campionato regionale Acli, e a Trieste, nella terza e ultima prova del Campionato italiano di Serie B. Un doppio appuntamento che ha messo in luce il valore di un gruppo in crescita, capace di coniugare nuove esperienze e ambizioni sempre più concrete.

Nel capoluogo piemontese, cinque giovani atlete si sono confrontate in un nuovo circuito di gare, cimentandosi sui quattro attrezzi con esercizi di buon livello tecnico. Per Cecilia Landini e Camilla Cosentino si è trattato del debutto assoluto in ambito agonistico: un esordio positivo che le ha viste classificarsi rispettivamente al quinto e sesto posto nel programma Top, con una nota di merito per Camilla, capace di ottenere il terzo miglior punteggio alle parallele.

Noélie Benato, Gaia Petrera e Luna Donatelli Marquet

Segnali incoraggianti anche da Gaia Petrera che, rientrata da un infortunio, ha saputo imporsi nel difficile programma Élite conquistando il primo gradino del podio grazie a un’esecuzione pulita e priva di errori. Nella stessa categoria brillano anche le junior: vittoria per Noélie Benato e terzo posto per Luna Donatelli Marquet, a conferma di una squadra solida e competitiva anche nelle fasce più avanzate. A guidarle in campo gara, la tecnica federale Federica Vinante, punto di riferimento costante per il gruppo.

Parallelamente, a Trieste, l’Olimpia Aosta ha raccolto importanti soddisfazioni nella terza prova del Campionato italiano di Serie B. Protagonista Annie Desandré che, in prestito alla società Energym di Bologna, ha contribuito con le sue prove a volteggio e parallele alla conquista del terzo posto di giornata e, soprattutto, di uno straordinario secondo posto finale di campionato. Un risultato che vale la promozione in Serie A per la squadra emiliana e che premia anche il lavoro dell’atleta valdostana.

Buona prova anche per Claire Savoye e Fatima Rosset, impegnate con la Tigers Academy di Pianezza. La squadra ha chiuso in ottava posizione, rimandando il verdetto finale ai play off in programma il prossimo mese a Bergamo. Determinante l’apporto delle due ginnaste: Fatima si è distinta nelle prove a corpo libero, parallele e trave, mentre Claire ha contribuito su parallele e trave nella seconda rotazione.

Per tutte loro si tratta di un’esperienza preziosa, utile non solo sul piano dei risultati ma anche per la crescita sportiva e personale. Un percorso costruito con impegno, sacrificio e passione, che continua a portare la ginnastica valdostana sempre più in alto.