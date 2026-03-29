Ginnastiva AF: Ginnastica Olimpia, squadra Silver in crescita al Campionato di Biella

Una domenica di soddisfazioni per la Ginnastica Olimpia: le allieve della squadra Silver LC base hanno conquistato un meritato ottavo posto su diciassette partecipanti nel Campionato di Squadra Silver, dimostrando miglioramenti evidenti rispetto alle gare individuali.

“Sono davvero soddisfatta: non hanno sbagliato assolutamente nulla, hanno fatto una buona gara e hanno migliorato l’esecuzione rispetto agli esercizi delle gare individuali” dichiara l’allenatrice Federica Vinante, sottolineando la crescita tecnica e la concentrazione dimostrata dalle ragazze.

Felici del risultato anche le cinque atlete che si sono avvicendate sui quattro attrezzi – Elodie Joux, Marta Ferina, Sthacy Gonzalez, Noemi Guerrisi e Cloe Tampieri – riuscendo a esprimere al meglio corpo libero, parallele, trave e volteggio. Un ottimo segnale di squadra e di impegno che promette ulteriori soddisfazioni nei prossimi appuntamenti.