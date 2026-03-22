I ginnasti Olimpia si riconfermano al top nel Campionato Silver

La Ginnastica Olimpia di Aosta conferma la sua forza e il talento dei propri atleti. La trasferta torinese di questo fine settimana ha regalato grandi soddisfazioni, con la squadra maschile che torna a casa con un bottino di medaglie che racconta la qualità del lavoro e la determinazione dei giovani ginnasti.

Sabato, nel livello LE (Eccellenza) del Campionato Individuale Silver, sono scesi in pedana i ginnasti più grandi. Sei atleti in gara, venti medaglie complessive e prestazioni di assoluto rilievo. Nella categoria Allievi A3, Gabriele Mordenti conquista la medaglia d’argento all-around: primo a sbarra e cavallo con maniglie, secondo a volteggio, anelli e parallele, terzo a corpo libero. Una prova che conferma non solo il suo talento, ma anche la solidità della scuola Olimpia.

Ruben Vitulli sul podio all around

Fra gli Junior J1, Mattia Coutandin si distingue con la medaglia di bronzo all-around, unico a cimentarsi su tutti gli attrezzi. I suoi compagni non restano a guardare: Eric Mombelli domina a sbarra e sale sul podio a terzo ad anelli, Jacopo Favre è secondo ad anelli e volteggio, e Guglielmo Sansano si piazza terzo a corpo libero. La squadra dimostra compattezza, tecnica e grinta.

Ruben Vitulli, nella categoria Junior J2, porta a casa il massimo: oro all-around, primo gradino del podio a volteggio, anelli, sbarra e parallele, secondo a corpo libero e cavallo con maniglie. Una prestazione che consacra il giovane atleta tra i migliori della regione e non solo.

Domenica, spazio ai ginnasti più piccoli impegnati nel programma LB. In prima fascia, Lyam Vitulli migliora la sua posizione rispetto alla gara di esordio, chiudendo all’8° posto. Gli Allievi di seconda fascia, Éthienne Chenal e Stefano Sorbara, mostrano grinta e tecnica, terminando noni a parimerito. Segnali incoraggianti che confermano come la Ginnastica Olimpia stia coltivando con cura i giovani talenti del territorio.

Lyam Vitulli, Ethienne Chenal e Stefano Sorbara con Andrea Dondeynaz

Questi risultati non sono solo numeri e medaglie: sono storie di impegno quotidiano, allenamenti intensi e passione. Sono la conferma che i giovani aostani hanno le capacità per farsi notare a livello nazionale, e che la Valle d’Aosta può vantare una scuola di ginnastica capace di far crescere campioni, ma soprattutto ragazzi determinati e consapevoli del proprio valore.