Ginnastica Artistica: la Gym Aosta brilla a Torino con gli Allievi

Fine settimana di grandi soddisfazioni per la Gym Aosta, protagonista a Torino nelle competizioni maschili di ginnastica artistica. I giovani atleti valdostani, guidati dall'allenatrice Martina Bianchini, hanno confermato l'ottimo livello tecnico della scuola aostana confrontandosi con i migliori talenti del settore.

Il weekend si è aperto sabato con la prima prova del prestigioso Campionato Gold Allievi. In un contesto tecnico di altissimo profilo, Riccardo Carrozzino ha affrontato il programma completo (Corpo Libero, Cavallo, Anelli, Volteggio, Parallele e Sbarra), conquistando un onorevole 7° posto complessivo.

Domenica i riflettori si sono spostati sulla seconda prova del Campionato Individuale Silver LC, dove è arrivato il risultato più prestigioso della spedizione. Nella categoria Allievi 1ª fascia, Matteo Pegoraro ha dominato la gara salendo sul gradino più alto del podio con il punteggio di 49.800, grazie a esecuzioni pulite su tutti gli attrezzi, incluso il minitrampolino.

Ottime conferme sono arrivate anche dagli altri componenti del team:

Francesco Figliuzzi ha ottenuto il 5° posto nella categoria Allievi 2ª fascia con un totale di 49.550 punti.

ha ottenuto il nella categoria Allievi 2ª fascia con un totale di 49.550 punti. Aimé Pession, impegnato tra gli Allievi 3ª fascia, ha chiuso in 7ª posizione con il punteggio di 55.550.

Questi piazzamenti di rilievo premiano il lavoro svolto in palestra e proiettano i ginnasti della Gym Aosta verso i prossimi appuntamenti stagionali con rinnovata fiducia.