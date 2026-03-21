Ginnastica M: Olimpia Aosta, sfida a Torino nel campionato Silver tra giovani promesse e ambizioni di crescita

Dopo un avvio incoraggiante, l’Olimpia Aosta maschile è pronta a rimettersi in gioco. Questo fine settimana la squadra valdostana sarà a Torino per la seconda prova del Campionato Individuale Silver 2026, un appuntamento che rappresenta molto più di una semplice gara: è una verifica sul percorso di crescita di un gruppo giovane, ma sempre più competitivo.

A guidare la spedizione ci sarà l’allenatore Andrea Dondeynaz, punto di riferimento tecnico di una squadra che continua a lavorare con costanza e ambizione. In pedana saliranno atleti di diverse categorie, chiamati a confrontarsi con programmi impegnativi e avversari di livello.

Liam Vitulli, Stefano Sorbara e Ethienne Chenal

Nel livello LE, l’Eccellenza del circuito Silver, si concentrano le aspettative più alte. Qui gareggeranno i ginnasti più esperti, impegnati nel programma completo sui sei attrezzi. Tra loro l’allievo A3 Gabriele Mordenti, insieme agli junior Mattia Coutandin e Ruben Vitulli, chiamati a misurarsi nell’all around, la prova più completa e selettiva della ginnastica artistica.

Accanto a loro, altri junior della categoria J1 affronteranno un programma su quattro attrezzi. Jacopo Favre e Guglielmo Sansano saranno impegnati a corpo libero, volteggio, anelli e parallele, mentre Eric Mombelli si cimenterà su anelli, parallele, sbarra e cavallo con maniglie. Un mix di esercizi che richiede precisione, forza e grande concentrazione.

Spazio anche ai più giovani, che rappresentano il futuro della società. Nel livello LB scenderanno in campo Éthienne Chenal, Stefano Sorbara e Liam Vitulli, pronti a confrontarsi su tutti e sei gli attrezzi: corpo libero, parallele pari, volteggio, sbarra, minitrampolino e fungo. Per loro sarà soprattutto un’occasione di esperienza, ma senza rinunciare alla voglia di sorprendere.

La trasferta torinese si inserisce in un percorso di crescita che, gara dopo gara, sta dando segnali positivi. “L’obiettivo è migliorare le prestazioni e consolidare quanto di buono visto nella prima prova”, filtra dall’ambiente. Ma al di là dei risultati, ciò che conta è la continuità del lavoro e la capacità di affrontare ogni competizione con determinazione.

In una disciplina esigente come la ginnastica artistica, ogni dettaglio fa la differenza. E per l’Olimpia Aosta, questo fine settimana rappresenta un passaggio importante per misurare il livello raggiunto e capire dove si può ancora crescere. Con la consapevolezza che, dietro ogni esercizio, c’è molto più di una gara: c’è un percorso fatto di impegno, sacrificio e passione.