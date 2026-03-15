Ginnastica AF: Straordinario argento in Serie B per Annie Desandré

Grande risultato per la ginnastica valdostana nel fine settimana a Biella, dove si è disputata la seconda prova del Campionato italiano di Serie B di ginnastica artistica femminile. La giovane atleta dell’Olimpia Aosta Annie Desandré, in prestito alla società Energym di Bologna, ha contribuito in modo decisivo alla conquista di uno splendido secondo posto a squadre, permettendo alla formazione emiliana di salire sul secondo gradino del podio e di recuperare due posizioni rispetto alla prima prova stagionale.

La ginnasta valdostana ha offerto una prestazione solida e convincente, gareggiando in tre specialità: corpo libero, parallele e volteggio. Un contributo importante per la squadra, che ha saputo mantenere grande continuità nel corso della gara, centrando un risultato di grande prestigio in un campionato che vede al via alcune tra le migliori realtà della ginnastica italiana.

Annie Desandré fra le squadre vincitrici sul podio

Buone notizie arrivano anche per la Tigers Academy di Pianezza, protagonista di una bella rimonta in classifica: la squadra è infatti risalita dal decimo al settimo posto. Nella formazione piemontese figurano anche due giovani ginnaste valdostane, Claire Savoye e Fatima Rosset. In questa seconda prova Claire Savoye è stata impegnata agli attrezzi delle parallele e della trave, mentre Fatima Rosset, dopo l’ottima prestazione nella prima prova del campionato, ha sostenuto le compagne dalla panchina.

Sugli spalti del palazzetto di Biella non è mancato il calore del tifo valdostano: una nutrita rappresentanza delle compagne dell’Olimpia Aosta ha infatti raggiunto la città piemontese per assistere alla competizione e sostenere le proprie atlete in una gara di livello nazionale disputata praticamente a due passi da casa.

Il Campionato italiano di Serie B si concluderà con la terza e ultima prova in programma a Terni alla fine di aprile, appuntamento decisivo per definire la classifica finale della stagione. Per Annie Desandré e per le altre ginnaste valdostane sarà un’altra occasione per confermare il buon momento e continuare a portare in alto i colori della Valle d’Aosta nella ginnastica artistica italiana.

Fatima Rosset e Claire Savoye, prima e quarta da sinistra, con le compagne della Tigers Academy