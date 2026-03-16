Ginnastica Ritmica: Alessia Bordet trionfa a Chivasso, pioggia di podi per la Gym Aosta

Un fine settimana da incorniciare per la Gym Aosta, protagonista sulle pedane di Chivasso lo scorso 14 e 15 marzo. Le ginnaste del club aostano hanno brillato nella seconda prova regionale del Campionato Individuale di Ginnastica Ritmica, portando a casa successi prestigiosi sia nella categoria LC che nella LC2.



Il risultato più eclatante arriva domenica 15 marzo con le gare LC2. Sotto la guida attenta di Elisa Antonacci e Hélène Porliod, Alessia Bordet ha sbaragliato la concorrenza tra le Allieve 5ª fascia: per lei un meritatissimo 1° posto in classifica generale (18.800 punti), impreziosito dal primato al cerchio e dal terzo posto alle clavette.

Nella stessa categoria, buoni piazzamenti per Swami Giovinazzo (8ª tra le Junior 1), Arianna Riva (12ª Junior 2) e Anita Semplicini (12ª Senior 2), mentre si attende il verdetto definitivo per Maya Marcoz (Senior 3).

Sabato 14 marzo è stata invece la volta delle atlete LC, accompagnate dalle tecniche Giorgia e Sofia Righi. A mettersi in luce è stata la giovanissima Sara Maria Balia (Allieve 1ª fascia), capace di conquistare il 3° posto assoluto con un’esecuzione impeccabile al cerchio che le è valsa la vittoria di specialità.

In top ten anche Jada Lodi (5ª), Amanda Girasole (4ª con un ottimo 2° posto alla fune) e Noomi Liporace (9ª). Hanno completato la spedizione Matilda Lazzaro e Francesca Lucia Raso, rispettivamente 21ª e 25ª in un’affollata categoria Allieve 3ª fascia.

Il bilancio complessivo parla chiaro: una vittoria assoluta, due podi generali e ben sette podi nelle singole specialità, a conferma della crescita costante del vivaio della Gym Aosta.