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GINNASTICA | 16 marzo 2026, 12:00

Ginnastica Ritmica: Alessia Bordet trionfa a Chivasso, pioggia di podi per la Gym Aosta

Ottime prestazioni per le giovani ginnaste guidate da Righi, Antonacci e Porliod nella seconda prova regionale dei campionati LC e LC2.

da sinistra Sara Maria Balia, Amanda Girasole, Jada Lodi, Noomi Liporace

da sinistra Sara Maria Balia, Amanda Girasole, Jada Lodi, Noomi Liporace

Un fine settimana da incorniciare per la Gym Aosta, protagonista sulle pedane di Chivasso lo scorso 14 e 15 marzo. Le ginnaste del club aostano hanno brillato nella seconda prova regionale del Campionato Individuale di Ginnastica Ritmica, portando a casa successi prestigiosi sia nella categoria LC che nella LC2.


Il risultato più eclatante arriva domenica 15 marzo con le gare LC2. Sotto la guida attenta di Elisa Antonacci e Hélène Porliod, Alessia Bordet ha sbaragliato la concorrenza tra le Allieve 5ª fascia: per lei un meritatissimo 1° posto in classifica generale (18.800 punti), impreziosito dal primato al cerchio e dal terzo posto alle clavette.
Nella stessa categoria, buoni piazzamenti per Swami Giovinazzo (8ª tra le Junior 1), Arianna Riva (12ª Junior 2) e Anita Semplicini (12ª Senior 2), mentre si attende il verdetto definitivo per Maya Marcoz (Senior 3).

Sabato 14 marzo è stata invece la volta delle atlete LC, accompagnate dalle tecniche Giorgia e Sofia Righi. A mettersi in luce è stata la giovanissima Sara Maria Balia (Allieve 1ª fascia), capace di conquistare il 3° posto assoluto con un’esecuzione impeccabile al cerchio che le è valsa la vittoria di specialità.
In top ten anche Jada Lodi (5ª), Amanda Girasole (4ª con un ottimo 2° posto alla fune) e Noomi Liporace (9ª). Hanno completato la spedizione Matilda Lazzaro e Francesca Lucia Raso, rispettivamente 21ª e 25ª in un’affollata categoria Allieve 3ª fascia.

Il bilancio complessivo parla chiaro: una vittoria assoluta, due podi generali e ben sette podi nelle singole specialità, a conferma della crescita costante del vivaio della Gym Aosta.

da sinistra Francesca Raso, Matilda Lazzaro

da sinistra Francesca Raso, Matilda Lazzaro

Alessia Bordet

Alessia Bordet

red

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