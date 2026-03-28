Ginnastica artistica femminile: le allieve Olimpia Aosta in gara a Biella

Elodie Joux, Marta Ferina, Sthacy Gonzalez, Noemi Guerrisi e Cloe Tampieri

Domenica di gara per l’Olimpia Aosta, che sarà protagonista a Biella nel Campionato di Squadra Silver LC base di ginnastica artistica femminile.

A rappresentare la società valdostana saranno cinque allieve, accompagnate dall’allenatrice Federica Vinante: Elodie Joux, Marta Ferina, Sthacy Gonzalez, Noemi Guerrisi e Cloe Tampieri.

La squadra si presenterà con una formazione quasi al completo sui quattro attrezzi – corpo libero, parallele, trave e volteggio – con una sola eccezione. Noemi Guerrisi, infatti, reduce da un infortunio rimediato durante la gara individuale dello scorso febbraio, prenderà parte alla competizione limitatamente alle parallele, in un’ottica di rientro graduale.

Per le altre ginnaste, invece, sarà un banco di prova importante su tutti gli attrezzi, in una competizione che rappresenta un passaggio significativo nel percorso di crescita sportiva.

L’appuntamento di Biella sarà quindi un’occasione utile per misurarsi con altre realtà e consolidare il lavoro svolto in palestra, con l’obiettivo di ottenere risultati incoraggianti e continuare il percorso di miglioramento della squadra.