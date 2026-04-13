Club des Sports regina di podi: pioggia di medaglie tra Candelo e Cuneo

Fine settimana da incorniciare per il Club des Sports, protagonista su più fronti tra ginnastica ritmica agonistica e promozionale. Le atlete valdostane hanno confermato l'ottimo stato di forma del settore, collezionando successi sia nel circuito federale (FGI) che in quello promozionale (AICS).

A Candelo, nella prova di squadra Silver, il Club des Sports ha letteralmente dominato la categoria LE Open. Il gradino più alto del podio è andato al trio composto da Angelica Brunetti, Anna Gusulfino e MariaPaola Rigo (38.500 punti), che ha preceduto le compagne di squadra Bevilacqua, Cairo, Cuaz, Ottobon e Moro, medaglia d’argento.

Ottime notizie anche dalla categoria LD Open, dove Alessia Masoaro, Melissa Mastroianni e Celeste Ciurca hanno conquistato un prezioso secondo posto (34.650 punti), inserendosi con autorità tra le migliori formazioni piemontesi.



Gara AICS a Cuneo: exploit di Elisa Muraca

In contemporanea, la pedana di Cuneo ha ospitato la terza prova promozionale AICS per Piemonte e Valle d'Aosta. Tra i numerosi risultati di rilievo spicca la vittoria di Elisa Muraca (8.950) nel cerchio categoria Junior, seguita sul podio dalle compagne Heidi Dondeynaz (2ª) e Alice Brunello (3ª).

Nelle categorie giovanili, podi importanti per Margot Naudin (2ª al corpo libero Allieva 1), Viola Crocco (2ª al cerchio Allieva 2), Eloisie Gerard (3ª alla palla Allieva 3) e Rebecca Stevanoni (3ª al cerchio Plus). Anche le squadre hanno brillato con l’oro del gruppo Epiney-Naudin-Conti-Spanò e l’argento del team Galluccio Della Volpe-Morreale.



Allieva 1 – Corpo libero: 2. Margot Naudin (9,850), 8. Lisa Galluccio Della Volpe (9,200), 13. Cloe Morreale (9,000), 17. Aurora Spanò (8,600), 19. Bea Vokkri (8,350), 26. Gaia Conti (7,950), 29. Margot Epiney (7,550), 30. Alexandra Del Giallo (7,400).



Allieva 2 – Cerchio: 2. Viola Crocco (9,000), 8. Beatrice Bertacco (8,100), 10. Claire Vierin (7,950), 14. Leila Dondeynaz (7,700), 22. Giorgia Gallo (6,700). Palla: 6. Alice Nicco (8,800), 7. Viola Crocco (8,700), 7. Chloe Jeanne Gobbi (8,700), 10. Claire Vierin (7,950), 11. Beatrice Bertacco (7,900), 13. Leila Dondeynaz (7,600), 15. Giorgia Gallo (7,500).



Allieva 3 – Cerchio: 6. Eloisie Gerard (8,600), 10. Coralie Grisorio Ourlaz (7,650). Palla: 3. Eloisie Gerard (8,550), 4. Coralie Grisorio

Ourlaz (8,450).



Promozionale Plus



Allieva 2-3 – Cerchio: 3. Rebecca Stevanoni (7,850), 4. Ludovica Bolici (7,450), 5. Matilde Mangaretto (6,550). Allieva 2-3 – Palla: 11. Ludovica Bolici (7,750), 12. Matilde Mangaretto (7,450), 12. Rebecca Stevanoni (7,450).



Junior – Cerchio: 1. Elisa Muraca (8,950), 2. Heidi Dondeynaz (8,200), 3. Alice Brunello (7,850), 4. Lucy Vout (6,550).



Senior – Cerchio: 4. Noemi Cosentino (8,300); Clavette: 4. Noemi Cosentino (7,300).



Allieve 1 – Corpo libero: 1. Epiney Naudin Conti Spanò (9,150), 2. Galluccio Della Volpe Morreale (9,000).



Junior – Misto: 3. Alice Brunello, Heidi, Dondeynaz, Lucy Vout, Elisa Muraca (7,950).



Allieve – Corpo libero: 6. Alice Nicco-Chloe Jeanne Gobbi (9,050).



Super Gym



Sabato in pedana anche per un gruppetto di under 8, impegnate a Candelo in una prova non competitiva sempre di ginnastica ritmica.

All’appuntamento biellese hanno partecipato Matilde Isabellon, Celeste Perini, Amélie Visini, Giada Pettenon, Nicole Gorizia e Serena Peaquin.

