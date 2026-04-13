Ginnastica artistica, l’Olimpia vola alle interregionali: Mileto, Bertucci e Pavan centrano la qualificazione

Continua il percorso di crescita delle giovani promesse della Ginnastica Olimpia, protagoniste domenica 12 aprile nella seconda prova del prestigioso e impegnativo Campionato Individuale Gold. Sotto la guida della tecnica federale Federica Vinante, le allieve rossonere hanno affrontato le pedane di Torino con determinazione, staccando il pass per la fase successiva.

In mattinata sono scese in campo le Allieve A4 (classe 2014) Aurora Mileto e Emi Bertucci che, con una buona prestazione ai cinghietti e ai quattro attrezzi olimpici, si sono piazzate rispettivamente in 7^ e 8^ posizione.

In serata è stata invece la volta dell’Allieva A1 (anno di nascita 2017) Luce Pavan, impegnata a volteggio, parallele, trave e corpo libero. Luce ha eseguito i suoi esercizi con precisione e senza errori, ottenendo il 27° posto su ben 40 ginnaste in gara.

Il bilancio della trasferta torinese è decisamente positivo: tutte e tre le portacolori dell’Olimpia hanno ottenuto la qualificazione per la fase interregionale. L'appuntamento è fissato tra due settimane, sempre nel capoluogo piemontese, dove le ginnaste valdostane cercheranno di strappare un posto per le finali nazionali.