L’Olimpia vola a Torino: le giovani promesse della Ginnastica Artistica a caccia del podio Gold

Luce Pavan, Emi Bertucci e Aurora Mileto

Riflettori accesi sul capoluogo piemontese per la Ginnastica Olimpia. Questa domenica, le allieve del club torneranno in pedana per la seconda prova del prestigioso Campionato Individuale Gold, una delle competizioni più tecniche e selettive del panorama federale. Ad accompagnare le atlete in questa trasferta cruciale sarà la tecnica federale Federica Vinante.

La mattina gareggeranno le Allieve A4 (classe 2014) Aurora Mileto e Emi Bertucci - che nella precedente tornata si erano piazzate fra le prime dieci ginnaste in classifica - che si cimenteranno ai cinghietti e ai quattro attrezzi olimpici, portando in gara esercizi dall’elevato valore tecnico.

Verso sera sarà invece la volta dell’Allieva A1 (anno di nascita 2017) Luce Pavan, impegnata a volteggio, parallele, trave e corpo libero, alla sua seconda esperienza in questo impegnativo circuito.

Una domenica di grande sport che vede l’Olimpia protagonista, puntando sulla determinazione di un gruppo di giovani atlete e atleti che, gara dopo gara, dimostra di poter competere con le migliori realtà della ginnastica artistica.